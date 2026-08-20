PU के डेंटल कॉलेज में नहीं विशेषज्ञ, विद्यार्थी बड़ी सर्जरी सीखने से वंचित; अव्यवस्था पर फूटा गुस्सा
पंजाब यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज के विद्यार्थियों ने जनरल एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। चार वर्षों से ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की पढ़ाई और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है।
HighLights
जनरल एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की कमी पर प्रदर्शन।
चार साल से विशेषज्ञ न होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही।
मजबूरी में मरीजों को करना पड़ रहा पीजीआई रेफर।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के डेंटल कॉलेज के विद्यार्थियों ने चीरवार को प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों का आरोप है कि कॉलेज में पिछले करीब चार वर्षों से जनरल एनेस्थीसिया देने वाला विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है।
इसके चलते ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की पढ़ाई और विद्यार्थियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। विद्यार्थियों के मुताबिक, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) के 2007 के नियमों के अनुसार यूजी कोर्स के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए एनेस्थीसिया से जुड़ी आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए।
उनका कहना है कि कॉलेज में जनरल एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की व्यवस्था नहीं होने से वे बड़े और जटिल सर्जरी केस सही तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में कई ऐसे मामले आते हैं, जिनमें मरीज को पूरी तरह बेहोश कर सर्जरी करनी पड़ती है।
कॉलेज में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसे बड़े मामलों को पीजीआइ या जीएमसीएच-32 रेफर करना पड़ रहा है। इससे विद्यार्थियों को इन मामलों की सर्जरी देखने और सीखने का मौका भी नहीं मिल रहा।
विद्यार्थियों ने मांग की कि कॉलेज में जल्द जनरल एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की व्यवस्था की जाए, ताकि यूजी विद्यार्थियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण मिल सके। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मामला सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों के इलाज और डेंटल कॉलेज में उपलब्ध सुविधाओं से भी जुड़ा है।