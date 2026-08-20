PU के डेंटल कॉलेज में नहीं विशेषज्ञ, विद्यार्थी बड़ी सर्जरी सीखने से वंचित; अव्यवस्था पर फूटा गुस्सा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) के डेंटल कॉलेज के विद्यार्थियों ने चीरवार को प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। विद्यार्थियों का आरोप है कि कॉलेज में पिछले करीब चार वर्षों से जनरल एनेस्थीसिया देने वाला विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है।

इसके चलते ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की पढ़ाई और विद्यार्थियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है। विद्यार्थियों के मुताबिक, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई) के 2007 के नियमों के अनुसार यूजी कोर्स के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए एनेस्थीसिया से जुड़ी आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए।

उनका कहना है कि कॉलेज में जनरल एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की व्यवस्था नहीं होने से वे बड़े और जटिल सर्जरी केस सही तरीके से नहीं सीख पा रहे हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में कई ऐसे मामले आते हैं, जिनमें मरीज को पूरी तरह बेहोश कर सर्जरी करनी पड़ती है।