चंडीगढ़ में फांसी की सजा पाया कैदी अस्पताल से फरार, पुलिस कर्मचारियों को धक्का देकर भागा

जागरण संवाददाता,चंडीगढ़। मंगलवार रात को सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कैदी, जिसने फांसी की सजा पाई है, हथकड़ी से हाथ निकालकर पुलिस मुलाजिम को धक्का देकर फरार हो गया।

यह कैदी सोनू पुत्र सतनाम सिंह (उम्र 29 वर्ष), निवासी गांव तसाई, थाना कोतवाली, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) है, जिसे नाबालिगा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और वह लुधियाना सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था।