चंडीगढ़ में फांसी की सजा पाया कैदी अस्पताल से फरार, पुलिस कर्मचारियों को धक्का देकर भागा
चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच अस्पताल में मंगलवार रात एक सनसनीखेज घटना हुई। फांसी की सजा पाया कैदी सोनू, पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी सोनू को पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था, जहाँ उसने पुलिसकर्मी को धक्का देकर हथकड़ी से हाथ निकाल लिया और भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता,चंडीगढ़। मंगलवार रात को सेक्टर-32 स्थित जीएमसीएच अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक कैदी, जिसने फांसी की सजा पाई है, हथकड़ी से हाथ निकालकर पुलिस मुलाजिम को धक्का देकर फरार हो गया।
यह कैदी सोनू पुत्र सतनाम सिंह (उम्र 29 वर्ष), निवासी गांव तसाई, थाना कोतवाली, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश) है, जिसे नाबालिगा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और वह लुधियाना सेंट्रल जेल में सजा काट रहा था।
घटना मंगलवार रात करीब पौने 12 बजे की है। पुलिस के अनुसार, सोनू को पेट दर्द की शिकायत पर जीएमसीएच-32 लाया गया था। उसके साथ पंजाब पुलिस के तीन मुलाजिम- ड्राइवर बलवंत सिंह, हेड कांस्टेबल लखविंदर सिंह और वार्डन मलकियत सिंह मौजूद थे।
