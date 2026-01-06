गुरदासपुर-तरनतारन में पंचायत चुनाव का एलान, जानें नामांकन और वोटिंग की तारीख

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य चुनाव आयोग ने जिला गुरदासपुर तथा तरनतारन की ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचों की खाली पड़ी सीटों के लिए चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की है। जिला गुरदासपुर के कलानौर मोजोवाल, कलानौर पुरानी, कलानौर पीएपी, कलानौर चक्करी, कलानौर ढक्की तथा कलानौर जैलदारा और तरनतारन के काजी कोट (70), नालागढ़ (69), कक्का कंडियाला, पंडोरी गोला, माड़ी कंबोके में चुनाव होने है।