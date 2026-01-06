गुरदासपुर-तरनतारन में पंचायत चुनाव का एलान, जानें नामांकन और वोटिंग की तारीख
राज्य चुनाव आयोग ने गुरदासपुर और तरनतारन जिलों में ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचों की खाली सीटों पर चुनाव की घोषणा की है। नामांकन की अंतिम तिथि 8 ज ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। राज्य चुनाव आयोग ने जिला गुरदासपुर तथा तरनतारन की ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचों की खाली पड़ी सीटों के लिए चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की है। जिला गुरदासपुर के कलानौर मोजोवाल, कलानौर पुरानी, कलानौर पीएपी, कलानौर चक्करी, कलानौर ढक्की तथा कलानौर जैलदारा और तरनतारन के काजी कोट (70), नालागढ़ (69), कक्का कंडियाला, पंडोरी गोला, माड़ी कंबोके में चुनाव होने है।
अधिसूचित कार्यक्रम अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि आठ जनवरी है। 18 जनवरी को मतदान होगा। इसी दिन मतदान केंद्रों पर ही मतगणना होगी। इन ग्राम पंचायतों के राजस्व अधिकार क्षेत्र में आदर्श चुनाव संहिता तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए उपायुक्त-कम-जिला चुनाव अधिकारी, गुरदासपुर तथा तरनतारन को सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए गए हैं।
