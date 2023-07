24 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने आरोपित को उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित एक गुरुद्वारा से गिरफ्तार किया है। 24 साल पहले दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित अपना मतांतरण कर व नाम बदलकर गुरुद्वारा में पाठी के तौर पर रह रहा था। पुलिसकर्मियों ने उसे सेवादार का भेष धारण कर गुरुद्वारा से गिरफ्तार किया है।

मतांतरण कर गुरुद्वारा में रह रहे आरोपित को पुलिस ने सेवादार बन दबोचा, UP के बदायूं से किया गिरफ्तार

Your browser does not support the audio element.

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता: नाबालिग से दुष्कर्म के 24 साल पुराने मामले में आरोपित को चंडीगढ़ पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित एक गुरुद्वारा से गिरफ्तार किया है। आरोपित वारदात के बाद मतांतरण कर व नाम बदलकर गुरुद्वारा में पाठी के तौर पर रह रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद दो पुलिसकर्मियों को उसी गुरुद्वारा में सेवादार बनाकर शामिल करवाया गया। 24 साल पुराने दुष्कर्म मामले का है आरोपित इस टीम में एएसआई बलविंदर, कांस्टेबल वकील और कांस्टेबल प्रवीण शामिल थे। तीनों गुरुद्वारा में सेवादार के तौर पर रहने लगे। साथ ही आरोपित के बारे में पड़ताल शुरू की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने गुरुद्वारा में लंगर खाया, बर्तन धोए और झाडू लगाई। तकरीबन 29 दिन बाद इंस्पेक्टर हरिओम और उनकी टीम की जांच में उजागर हुआ कि गुरुद्वारा का पाठी ही दुष्कर्म का आरोपित है। वह मतांतरण कर गुरुद्वारा में पाठी बनकर रह रहा है। 1999 में नाबालिग से किया था दुष्कर्म आरोपित हरिचंद की पहचान पुख्ता होने के बाद पुलिस टीम उसे दबोचकर चंडीगढ़ लेकर आई। चंडीगढ़ के मनीमाजरा में 1999 में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में प्रेमपाल, महेंद्र सिंह, हरिचंद, शीशपाल और प्रीतम सिंह को आरोपित बनाया गया था। इसमें हरिचंद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस को अभी चार आरोपितों की तलाश है।

Edited By: Nidhi Vinodiya