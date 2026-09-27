स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई और डोम में विज्ञान की दुनिया...चंडीगढ़ में पीएम श्री स्कूल में बदला पढ़ाई का तरीका

सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़। मधुर संगीत से स्वागत, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई और डोम में विज्ञान की दुनिया...यह सब हो रहा है सेक्टर-18 स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फाॅर गर्ल्स (जीजीएमएसएसएस) में। यह बदलाव आया है स्कूल को पीएम श्री स्कूल का दर्जा मिलने के बाद। यहां पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों के अनुभव और सीखने के तरीके को भी बदलने पर विशेष जोर दिया है।

इस स्कूल में करीब तीन हजार छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। स्कूल में छात्राओं का स्वागत अब मधुर और साॅफ्ट म्यूजिक की धुनों से होता है जिसे हरित लोक का नाम दिया गया है। स्कूल पहुंचने पर वातावरण में गूंजता संगीत छात्राओं के दिन की शुरुआत खुशनुमा माहौल में करता है।

छुट्टी के समय गूंज उठते हैं देशभक्ति गीत वहीं, स्कूल से छुट्टी के समय देशभक्ति के गीत सुनाए जाते हैं। पढ़ाई के माहौल को सहज और आनंददायक बनाने के लिए अपनाया गया यह प्रयोग छात्राओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। स्कूल में तकनीक आधारित पढ़ाई पर भी विशेष जोर दिया गया है।

कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड लगाए जा रहे हैं, वहीं विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को किताबों से बाहर निकालकर समझाने के लिए स्कूल परिसर में विशेष डोम थिएटर, अटल टेकरिंग लैब को तैयार किया है। यहां प्रोजेक्टर के माध्यम से विभिन्न विषयों और अध्यायों को दृश्यात्मक तरीके से समझाया जाता है। इससे छात्राओं को कठिन विषयों और वैज्ञानिक अवधारणाओं को करीब से समझने का अवसर मिलता है। दीवारों पर महिला महिला सशक्तीकरण का संदेश स्कूल की दीवारों को भी सीखने का माध्यम बनाया गया है। दीवारों पर महिला सशक्तीकरण से जुड़े चित्रों के जरिए संदेश देने का प्रयास किया गया है कि महिलाएं शिक्षा, खेल, तकनीक और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं।

पीएम श्री स्कूल के रूप में विकसित किए जा रहे इस परिसर में पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों के व्यवहार, सोच और सामाजिक संवेदनशीलता में बदलाव लाने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ छात्राओं को स्कूल में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाती है।

डिजिटल तकनीक से पढ़ाई पीएम श्री का दर्जा मिलने के बाद स्कूल की 90 प्रतिशत कक्षाओं स्मार्ट बोर्ड लग चुके हैं। पारंपरिक ब्लैक बोर्ड की जगह डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से छात्राओं को विषय से जुड़ी तस्वीरें, वीडियो और अन्य डिजिटल सामग्री दिखाकर पढ़ाया जाता है। इससे पढ़ाई को अधिक रोचक और समझने में आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

डोम थिएटर में सृष्टि की संरचना की जानकारी विज्ञान और पर्यावरण जैसे विषयों को केवल किताबों तक सीमित न रखते हुए छात्राओं को उनका दृश्यात्मक अनुभव देने के लिए स्कूल में विशेष डोम थिएटर बनाया गया है। यहां प्रोजेक्टर के माध्यम से विज्ञान, पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान से जुड़े विभिन्न अध्याय दिखाए जाते हैं। सृष्टि की संरचना, वैज्ञानिक घटनाओं और पर्यावरण से जुड़े विषयों को दृश्य माध्यम से समझाने के कारण छात्राओं को विषय को गहराई से समझने में मदद मिलती है।