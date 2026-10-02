PGI में हड्डियों के इलाज के लिए आएं तो रखें ध्यान, ऑर्थोपेडिक्स विभाग अब कहलाएगा ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-12 स्थित पीजीआई में हड्डियों के इलाज के लिए आने वाले मरीजों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऑर्थोपेडिक्स विभाग का नाम बदलकर अब ऑर्थोपेडिक सर्जरी विभाग कर दिया गया है।

विभाग के अनुसार यह बदलाव विशेषज्ञों की मौजूदा पहचान, प्रशिक्षण और विभाग के बढ़ते दायरे को ध्यान में रखते हुए किया गया है। आधुनिक समय में ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों का काम केवल हड्डी टूटने और मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है।