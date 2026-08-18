PGI में 20 लाख के इंजेक्शन चोरी, अटेंडेंट के खिलाफ FIR; पूरे गिरोह की परतें खोलेगी पुलिस

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पीजीआई के गायनी विभाग में गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले करीब 20 लाख रुपये के इंजेक्शन चोरी होने के मामले में अब पुलिस केस दर्ज हो गया है। अस्पताल अटेंडेंट रोहित के खिलाफ एफआईआर हुई है

पुलिस और पीजीआई प्रशासन की जांच का मुख्य फोकस यह पता लगाने पर है कि वार्ड से इंजेक्शन कब, कितनी संख्या में और किसकी मिलीभगत से बाहर गए। गायनी वार्ड की नर्सिंग ऑफिसर ने इंजेक्शन गायब होने को लेकर अटेंडेंट रोहित के खिलाफ शिकायत दी थी।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पता लगाया जाएगा कि आरोपित की ड्यूटी किस स्थान और किस समय थी तथा उस दौरान दवाओं के स्टॉक तक उसकी पहुंच कैसे हुई। साथ ही वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और दवाओं के रिकार्ड की भी जांच की जा सकती है।

स्टाॅक और मरीजों को लगाए गए इंजेक्शनों का होगा मिलान जांच का अहम बिंदु पीजीआई का स्टाॅक रिकाॅर्ड है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन यह मिलान कर सकते हैं कि विभाग में कितने इंजेक्शन पहुंचे, कितने मरीजों को लगाए गए और कितने इंजेक्शन स्टॉक से कम मिले। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि वास्तव में कितनी दवाएं गायब हुई हैं और चोरी की घटना कितने समय से चल रही थी।

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा मामला पीजीआई के गायनी विभाग में इंजेक्शन गायब होने का मामला पहले भी सामने आ चुका है। अगस्त 2025 में भी महंगे इंजेक्शनों के गायब होने की शिकायत हुई थी। उस मामले में मरीज के लिए खरीदे गए इंजेक्शनों में से तीन इंजेक्शन वार्ड के रेफ्रिजरेटर से गायब मिले थे। शिकायत के बाद अस्पताल अटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई थी।