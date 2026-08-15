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20 लाख के टीके चोरी के बाद हरकत में आया PGI प्रशासन, अब हर विभाग को रखना होगा ऑनलाइन पूरा हिसाब

By Mohit Pandey Edited By: Sohan Lal
Updated: Sat, 15 Aug 2026 06:45 PM (IST)

पीजीआई चंडीगढ़ में 20 लाख के इंजेक्शन चोरी होने के बाद अब दवाओं और इंजेक्शन का ऑनलाइन हिसाब रखा जाएगा। इसके लिए सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

पीजीआई प्रशासन ने दवाओं की निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया।

पीजीआई प्रशासन ने दवाओं की निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया।

HighLights

  1. एचआईएस में रोजाना रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश।

  2. स्टॉक और इस्तेमाल टीकों का ब्योरा दर्ज करना होगा।

  3. अब गड़बड़ी और चोरी पर नजर रखी जा सकेगी।

मोहित पांडेय, चंडीगढ़। पीजीआई में मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इंजेक्शन का अब पूरा हिसाब ऑनलाइन रखना होगा। गायनी विभाग में स्टाफ की मिलीभगत से करीब 20 लाख रुपये के इंजेक्शन चोरी होने का मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने दवाओं की निगरानी व्यवस्था को और सख्त करने का फैसला लिया है।

अब किसी मरीज के लिए दवा या इंजेक्शन कब स्टोर से निकला, किस विभाग को दिया गया और मरीज को कब लगाया गया, इसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। इससे दवा के स्टाॅक में होने वाली गड़बड़ी और चोरी पर नजर रखी जा सकेगी।

पीजीआई प्रशासन ने सभी विभागों को दवाओं और इंजेक्शन का रिकाॅर्ड हाॅस्पिटल इंफार्मेशन सिस्टम (एचआईएस) साॅफ्टवेयर में ऑनलाइन अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।

इसके तहत विभागों को दवा और इंजेक्शन की उपलब्धता, स्टाॅक, इस्तेमाल और मरीजों को दिए जाने का पूरा ब्योरा दर्ज करना होगा। अभी तक कई स्तरों पर दवाओं का रिकॉर्ड अलग-अलग तरीके से रखा जाता था। नई व्यवस्था में इसे ऑनलाइन सिस्टम से जोड़कर निगरानी की जाएगी।

मरीज को दवा मिलने तक रहेगी निगरानी

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि दवा या इंजेक्शन के अस्पताल में पहुंचने से लेकर मरीज को दिए जाने तक उसका रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। यदि किसी दवा के स्टॉक में कमी आती है तो उसके रिकॉर्ड के आधार पर यह पता लगाया जा सकेगा कि दवा कहां और किस मरीज के लिए इस्तेमाल हुई। इससे अनावश्यक खपत और स्टॉक में गड़बड़ी की पहचान भी आसान होगी।

चोरी और घपले पर लगेगी लगाम

गायनी विभाग में इंजेक्शन चोरी का मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन के सामने दवाओं के स्टॉक की निगरानी को मजबूत करने की चुनौती है। महंगी दवाओं और इंजेक्शन का इस्तेमाल बड़ी संख्या में मरीजों के इलाज में होता है। ऐसे में स्टॉक में मामूली गड़बड़ी का असर भी सीधे अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों पर पड़ सकता है।