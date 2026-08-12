चंडीगढ़ PGI की कैंटीन में मरीजों से लूट का खेल, जुर्माने से कई गुना कमाई; इसलिए कार्रवाई का डर नहीं

मोहित पांडेय, चंडीगढ़। पीजीआई की न्यू ओपीडी कैंटीन में मरीजों और तीमारदारों की जेब काटने का खेल चल रहा है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि जुर्मान लगे भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि उससे कई गुना कमाई होती है। तभी तो ओवरचार्जिंग धड़ल्ले से जारी है।

पीजीआई प्रशासन की ओर से अब तक कैंटीन संचालक के पांच चालान किए जा चुके हैं, जिनकी राशि 10 से 20 हजार रुपये तक है। इसके बावजूद कैंटीन संचालक हर दिन मरीजों और तीमारदारों से 40 से 50 हजार रुपये तक की अतिरिक्त वसूली की शिकायतें मिल रही हैं।

ऐसे में 20 हजार रुपये का चालान भी कैंटीन संचालक के लिए महज मामूली जुर्माना साबित हो रहा है। यही वजह है कि कैंटीन संचालक को कार्रवाई का डर नहीं है और इसका सीधा खामियाजा इलाज के लिए पीजीआई पहुंच रहे मरीजों और उनके तीमारदारों की जेब को भुगतना पड़ रहा है।



पीजीआई में हर दिन करीब 12 से 15 हजार मरीज पहुंचते हैं। इनके साथ लगभग इतनी ही संख्या में तीमारदार भी आते हैं। इस तरह अस्पताल में रोजाना आने वाले लोगों की संख्या 25 से 30 हजार तक पहुंच जाती है।

इनमें सबसे अधिक भीड़ न्यू ओपीडी में रहती है। न्यू ओपीडी की पांच मंजिला इमारत में महज एक कैंटीन है। ऐसे में मरीजों और तीमारदारों के पास इसी कैंटीन से खाद्य सामग्री लेने की मजबूरी रहती है। हर दूसरे सामान पर पांच से सात रुपये ज्यादा कैंटीन में कई खाद्य पदार्थ निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर बेचे जाने की शिकायतें हैं। टेंडर नियमों के इतर हर दूसरे खाद्य पदार्थ पर पांच से सात रुपये तक अधिक वसूले जा रहे हैं। वहीं, कुछ सामान पर 20 से 30 रुपये तक ज्यादा लिए जा रहे हैं। इसी के चलते कैंटीन संचालक पर रोजाना 40 से 50 हजार रुपये तक की ओवरचार्जिंग करने का आरोप है।

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नियम और कार्रवाई में नहीं हैं कोई मेल कैंटीन के टेंडर नियमों के अनुसार तीन चालान होने के बाद संचालक का टेंडर खत्म किया जा सकता है। इसके बावजूद पांच चालान होने के बाद भी कैंटीन संचालक का टेंडर अब तक खत्म नहीं किया गया है। शिकायत मिलने पर पीजीआइ प्रशासन की ओर से चालान किए जा रहे हैं, लेकिन ओवरचार्जिंग पर पूरी तरह रोक नहीं लग पा रही है।