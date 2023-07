World Cup 2023: मोहाली को नहीं मिला एक भी मैच, लोगों में मायूसी; राज्य सभा सदस्य हरभजन सिंह खामोश

World Cup 2023 मोहाली को एक भी मैच नहीं मिला तो सभी की निगाहें हरभजन सिंह पर थीं कि वह इस बारे में अपनी बात रखें लेकिन उनकी यह खामोशी विपक्षियों को ही नहीं बल्कि आप के नेताओं को भी खल रही है क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर एक बयान तक नहीं दिया। इनके राज्यसभा में जाने से लोगों को उम्मीद थी कि खेलों को प्रमोट करने में सहायता मिलेगी।

World Cup 2023: मोहाली को एक भी मैच नहीं मिलने पर राज्य सभा सदस्य हरभजन सिंह खामोश : जागरण

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्य सभा में भेजा था तब यह दावा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इस खिलाड़ी के राज्यसभा में जाने से पंजाब को खेलों को प्रमोट करने में काफी सहायता मिलेगी। खासतौर पर वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों को ज्यादा से ज्यादा मोहाली के पीसीए स्टेडियम में लाने में अपनी भूमिका निभाएंगे लेकिन अब जब विश्वकप-2023 मोहाली को एक भी मैच नहीं मिला तो सभी की निगाहें हरभजन सिंह पर थीं कि शायद वह इस बारे में अपनी बात रखें। लेकिन उनकी यह खामोशी विपक्षियों को ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी खल रही है क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे पर एक बयान तक नहीं दिया। जबकि पंजाब के खेल मंत्री लगातार इस मुद्दे को लेकर बीसीसीआई के पास अपना पक्ष रख रहे हैं। उन्होंने दो दिन पहले भी बोर्ड के सचिव जय शाह को पत्र लिखकर कहा कि जब राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पसन्दीदा खेल भाव क्रिकेट की बात आती है, तो पंजाब ने क्रिकेट जगत को लाला अमरनाथ, बिशन सिंह बेदी, महिंद्र अमरनाथ, यशपाल शर्मा, मदन लाल, नवजोत सिंह सिद्धू, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, रीतइन्दर सोढी, दिनेश मोंगिया, हरविन्दर सिंह, विक्रम राठौर, शरनदीप सिंह जैसे दिग्गज और हाल ही में धूम मचाने वाले शुभमन गिल और अरशदीप सिंह जैसे क्रिकेटर दिए हैं।" जबकि बी. सी. सी. आई. के उप प्रधान राजीव शुक्ला मीडिया में बयान दे रहे हैं कि मोहाली का स्टेडियम मैच करवाने के लिए आई. सी. सी. के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता। उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर कौन से ऐसे मापदंड हैं जिनके आधार पर मैच के लिए मोहाली अयोग्य है। पिछले विश्व कप के मैच भी यहां खेले गए। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या आई. सी. सी. की टीम की तरफ से मापदंड देखने के लिए मोहाली स्टेडियम का कोई दौरा भी किया था ? राजीव शुक्ला के इस बयान के बावजूद हरभजन सिंह खामोश रहे। यहां तक कि युवराज सिंह भी नहीं बोले जिनका यह होम ग्राउंड है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN