'13 साल से गृह मंत्री हैं, क्या पहले सो रहे थे?', अमित शाह के नशे वाले ट्वीट पर परगट सिंह का तीखा वार

जागरण संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं सियासी माहौल गरम हो रहा है। हर पार्टी अपनी रोटी सेकने की कोशिश में लगी है। फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हर किसी ने नशे को एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब में नशाखोरी के गंभीर होते संकट को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता परगट सिंह ने कड़ा ऐतराज जताते हुए सीधा निशाना साधा है।