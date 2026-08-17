'PU में बाहरी लोग हथियार लेकर घूम रहे...', छात्रों ने जड़े गंभीर आरोप; वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) कैंपस में छात्र को गन प्वाइंट पर धमकी देने का मामला सोमवार को गरमा गया।विश्वविद्यालय परिसर में बाहरी लोग हथियार लेकर घूमने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने वीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।

इसके बाद छात्र गेट नंबर-2 पर पहुंच गए और उसे बंद कर दिया। गेट बंद किए जाने को लेकर सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच तीखी बहस हुई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की शुरू हो गई। छात्रों का आरोप है कि कैंपस में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के कारण इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत नहीं किया गया तो किसी बड़ी घटना से इन्कार नहीं किया जा सकता।



छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कैंपस के सभी प्रवेश द्वारों पर जांच सख्त करने, बाहरी लोगों के प्रवेश पर निगरानी बढ़ाने और हथियार लेकर आने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।