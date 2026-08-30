PU Election: प्रचार थमा, नेता से लेकर खिलाड़ी और गायकों ने मांगे वोट; अब इंटरनेट मीडिया पर कैंपेनिंग
पंजाब यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव का प्रचार शनिवार को थम गया, अब सोमवार को मतदान होगा। इस चुनाव में नेताओं, खिलाड़ियों और गायकों ने भी अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा।
HighLights
छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान सोमवार को होगा।
पंजाब विधानसभा चुनाव की जमीन होगी तैयार।
16,448 छात्र करेंगे मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
मोहित पांडेय, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) छात्रसंघ चुनाव के लिए शनिवार को प्रचार का आखिरी दिन रहा। कैंपस में कई दिनों से चल रहा चुनावी शोर थम गया, लेकिन इंटरनेट मीडिया पर कैंपेनिंग जारी है। अब सोमवार को मतदान होगा।
मतदान के बाद आने वाले परिणाम ही तय करेंगे कि इस बार पीयू छात्रसंघ की कमान किस संगठन और किस उम्मीदवार के हाथ में जाएगी। क्योंकि यह चुनाव पंजाब विधानसभा चुनाव की जमीन तय करने में अहम माना जाता है।
इसलिए पंजाब-हरियाणा के नेताओं समेत इंटरनेशनल खिलाड़ियों और मशहूर गायकों ने भी अपने-अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा। हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर पीयू में पहुंचे।
मशहूर हरियाणवी गायक मासूम शर्मा, गजेंद्र फोगाट और 2012 लंदन ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी योगेश्वर दत्त इंटरनेट मीडिया के जरिये कैंपेनिंग में जुटे हैं।
मतदान प्रतिशत बढ़ाना संगठनों के लिए बड़ी चुनौती
इस बार 16,448 छात्र मतदान के लिए पात्र हैं। पिछले वर्ष यह संख्या 16,124 थी। पिछले चुनाव में करीब 59 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ाना सभी छात्र संगठनों के लिए बड़ी चुनौती है।
रक्षाबंधन के कारण घर गए छात्रों की वापसी और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को होने वाले मतदान के बीच यह देखना अहम होगा कि कितने छात्र समय पर कैंपस पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। इस बार मतदान के अगले दिन छुट्टी भी नहीं है।
140 सुरक्षाकर्मी और 450 पुलिस जवान संभालेंगे मोर्चा
चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कैंपस में 140 विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मियों के साथ 450 चंडीगढ़ पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। संवेदनशील स्थानों पर कैमरों से निगरानी की जाएगी और अतिरिक्त सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। कैंपस में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है।