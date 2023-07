चंडीगढ़ में सोमवार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। कई सेक्टरों में भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया है। सड़कें जलमग्न हो गई हैं। हालात नियंत्रण से बाहर हैं। इस बीच चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी ने बी.एड परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी कंट्रोलर की तरफ से सभी एग्जामिनेशन सेंटर को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

पंजाब यूनिवर्सिटी ने बारिश के चलते रद्द की B.Ed परीक्षा

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। Chandigarh Heavy Rain चंडीगढ़ में आज लगातार तीसरे दिन बारिश का दौर जारी है। सोमवार सुबह से ही शहर में रुक-रुककर बारिश हो रही है। बारिश के कारण शहर में कई जगह जलभराव हुआ है। इस वजह से पंजाब यूनिवर्सिटी ने दूसरे सेमेस्टर की बीएड की परीक्षा रद्द कर दी है। बारिश के कारण पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। B.Ed की परीक्षा आयोजित करवा रही सभी केंद्रों को यूनिवर्सिटी कंट्रोलर की तरफ से प्रश्न पत्रों को न खोलने के आदेश दिए गए हैं। इन केंद्रों पर होनी थी परीक्षा चंडीगढ़ में B.Ed परीक्षा के लिए पांच सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें B.Ed कॉलेज सेक्टर-20, देव समाज कॉलेज फॉर एजुकेशन सेक्टर-36 और पंजाब यूनिवर्सिटी के केंद्र शामिल हैं। शहर के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की छुट्टी कर दी गई है। जबकि स्कूलों में शिक्षक मौजूद हैं। स्कूलों को बंद करने का यह निर्देश रविवार देर शाम शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था।

