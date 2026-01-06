इस वर्ष PU में 30 से अधिक सार्वजनिक अवकाश, प्रशासनिक कार्यालयों और कॉलेजों में लागू होंगी छुट्टियां

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) ने इस वर्ष के लिए सार्वजनिक अवकाशों की अधिसूचना जारी कर दी है। यह छुट्टियां यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक कार्यालयों, शिक्षण एवं गैर-शिक्षण विभागों तथा पीयू से संबद्ध कालेजों में लागू होंगी। पीयू प्रशासन ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की है।

पीयू कार्यालयों और विभागों में सभी शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा, जबकि संबद्ध कालेजों में केवल रविवार को छुट्टी होगी। रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन विश्वविद्यालय कार्यालय सुबह 11 बजे खुलेंगे। करवाचौथ पर महिला कर्मचारियों को दोपहर 2 बजे कार्यालय से जाने की अनुमति होगी। धार्मिक शोभायात्राओं में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को आधे दिन का प्रतिबंधित अवकाश लेने की सुविधा भी दी गई है।