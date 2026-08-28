स्पोर्ट्स सामान की आड़ में चंडीगढ़ से शराब तस्करी, पश्चिमी बंगाल-असम तक नेटवर्क; ट्रक से 268 पेटी बरामद

जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडीगढ़ से स्पोर्ट्स सामान की आड़ में पश्चिम बंगाल और असम तक अवैध शराब पहुंचाने के नेटवर्क का पंचकूला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने एक ट्रक से 268 पेटी चंडीगढ़ मार्का अवैध शराब बरामद की। बरामद शराब की मात्रा करीब 2500 लीटर और बाजार कीमत लगभग 13.5 लाख रुपये बताई गई है।

पंचकूला पुलिस कमिश्नर पंकज नैन के निर्देश पर जिले में अवैध शराब और नशे की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान रात करीब 11:30 बजे एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी सौरव रावत को सूचना मिली कि चंडीगढ़ से एक ट्रक में बड़ी मात्रा में अवैध शराब भेजी जा रही है।

सूचना के मुताबिक ट्रक माजरी चौक से होते हुए हाईवे के रास्ते आगे जाने वाला था। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घग्घर पार कर कमांडो कॉम्प्लेक्स की ओर जाने वाले कट के पास नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद संदिग्ध ट्रक वहां पहुंचा, जिसे पुलिस ने रोक लिया।पूछताछ में चालक ने अपना नाम उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी शहजाद आलम बताया।

पुलिसकर्मी के साथ बैठते ही भागने लगा चालक डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह के अनुसार पुलिस ने चालक को ट्रक साइड में लगाने के लिए कहा। निगरानी के लिए एक पुलिसकर्मी को चालक के साथ वाली सीट पर बैठाया गया।

इसी दौरान चालक ने कथित तौर पर ट्रक तेज रफ्तार से गुरुद्वारे के पीछे जाने वाली सड़क की ओर भगा दिया। पुलिसकर्मी ने चालक को ट्रक रोकने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि चालक ने उसे धक्का दे दिया और कुछ दूरी पर चलते ट्रक से छलांग लगा दी।

चालक के छलांग लगाते ही ट्रक अनियंत्रित हो गया और बिल्डिंग की ओर जाने लगा। स्थिति को भांपते हुए पुलिसकर्मी ने तत्काल स्टेयरिंग संभाली और ट्रक को नियंत्रित कर सुरक्षित स्थान पर रोक दिया। चलती गाड़ी से कूदा, सिर में लगी चोट ट्रक से छलांग लगाने के कारण चालक शहजाद आलम के सिर में चोट लगी। पुलिस टीम ने उसे काबू करने के बाद तत्काल उपचार के लिए सेक्टर-6 स्थित सरकारी अस्पताल पंचकूला पहुंचाया। बाद में उसे चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है।

स्पोर्ट्स सामान के पीछे छिपाकर रखी थी शराब ट्रक की तलाशी लेने पर पुलिस के होश उड़ गए। ट्रक में 268 पेटी चंडीगढ़ मार्का शराब छिपाकर रखी गई थी। तस्करों ने शराब को इस तरह से रखा था कि बाहर से देखने पर ट्रक में केवल स्पोर्ट्स सामान लदा हुआ दिखाई दे।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रक में पहले पंजाब के जालंधर से स्पोर्ट्स सामान लोड किया गया था। इसके बाद चंडीगढ़ से अवैध शराब लोड की गई। योजना के मुताबिक सामान और शराब को आगे सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल और बारपेटा, असम तक पहुंचाया जाना था।

कहां से लोड हुई शराब, जांच का अहम सवाल पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में चंडीगढ़ मार्का शराब आखिर चंडीगढ़ में कहां से ट्रक में लोड की गई। इसके अलावा तस्करी के इस नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं और शराब को दूसरे राज्यों तक पहुंचाने के पीछे किसका हाथ है, इसकी भी जांच की जा रही है।

मामले में थाना चंडीमंदिर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 221, 132, 109 और आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह को सौंपी गई है। पुलिस कमिश्नर बोले-पूरे नेटवर्क तक पहुंचेंगे पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि पुलिस की टीम तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। शराब कहां से लोड हुई और इसे पश्चिम बंगाल व असम तक पहुंचाने की योजना में कौन-कौन लोग शामिल थे, इसकी जांच की जा रही है।