पंचकूला में बुजुर्ग से ठगे 7.8 करोड़, डीआरडीओ के फर्जी वैज्ञानिक की पत्नी को अग्रिम जमानत नहीं

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। 7.8 करोड़ रुपये की कथित ठगी के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपित महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। महिला पर आरोप है कि वह उस व्यक्ति की पत्नी है, जिसने खुद को पूर्व वायुसेना कर्मी और डीआरडीओ का वैज्ञानिक बताकर 71 वर्षीय बुजुर्ग को निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये देने के लिए तैयार किया।

हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में ठगी की पूरी रकम का पता लगाना और उसके वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना जरूरी है। जस्टिस सुमित गोयल की पीठ को बताया गया कि वर्ष 2022 से 2026 के बीच बुजुर्ग को आकर्षक निवेश का झांसा दिया गया।

मुख्य आरोपित ने डीआरडीओ से संपर्क और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से पहचान का दावा कर उसका विश्वास जीता। आरोप है कि बुजुर्ग को दुर्लभ पदार्थ और रक्षा तकनीक से जुड़े निवेश में भारी मुनाफे का लालच दिया गया।

उसने पंचकूला स्थित अपनी औद्योगिक संपत्ति करीब सात करोड़ रुपये में बेच दी और रकम कथित तौर पर निवेश के नाम पर दे दी। बैंक हस्तांतरण और नकद मिलाकर कुल करीब 7.8 करोड़ रुपये दिए जाने का आरोप है। जांच में आरोपी महिला के बैंक खाते और मुख्य आरोपी के बीच वित्तीय लेनदेन सामने आने की बात कही गई। हाईकोर्ट ने इसे जांच का महत्वपूर्ण पहलू माना। महिला ने अदालत में कहा कि उसका पति से वैवाहिक विवाद चल रहा है और वह उससे अलग रहती है।

उसका दावा था कि वह शिकायतकर्ता से कभी नहीं मिली और न ही उसे कथित ठगी या निवेश की जानकारी थी। उसने यह भी दलील दी कि प्राथमिकी में उसका नाम नहीं है। अदालत ने इस तर्क को राहत देने के लिए पर्याप्त नहीं माना।