राहुल गांधी को पंचकूला कोर्ट से झटका, कारोबारी पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप खारिज

जागरण संवाददाता, पंचकूला। करीब 4.46 करोड़ रुपये के स्टाक गबन और चार लाख की धोखाधड़ी के मामले में जिला अदालत ने शिकायकतकर्ता चंडीगढ़ निवासी कारोबारी राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है।

गांधी ने जीरकपुर निवासी परवीन कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दी, लेकिन इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। इस फैसले को गांधी ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं दी और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।

सेशंस कोर्ट ने कहा कि इस मामले में परवीन को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। ऐसे में सेशंस कोर्ट ने निचली अदालत के 30 मार्च 2019 के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। मामला सेक्टर-5 थाने में दिसंबर 2013 को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता राहुल गांधी ने पुलिस को बताया था कि वह कनव एंटरप्राइजेज के मालिक हैं और उनका सिगरेट व पान मसाला के वितरण का कारोबार है। आरोप था कि पहले उनकी कंपनी में काम कर चुके परवीन कुमार ने अक्टूबर 2012 में सिगरेट की डिस्ट्रिब्यूटरशिप के लिए उनसे चार लाख रुपए लिए थे। साथ ही कारोबार चलाने के लिए 40 लाख रुपये की बैंक लिमिट भी ली थी।

आरोप के मुताबिक परवीन ने न तो रकम का कोई हिसाब दिया और न बैंक में भुगतान किया। स्टाक की जांच करने पर 4.46 करोड़ रुपये का गबन पाया गया। जांच अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल अदालत ने जांच अधिकारी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट के अनुसार, जांच अधिकारी ने दस्तावेज तो एकत्र किए, लेकिन यह साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं जुटाए कि आरोपित ने ही धोखाधड़ी या स्टाक का गबन किया था।