पंचकूला अलिफ लैला क्लब फायरिंग मामला: मुख्य आरोपी गुरप्रीत काकू मोहाली से गिरफ्तार, हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-11 स्थित अलिफ लैला नाइट क्लब में हुई फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच-2 की टीम ने इन्चार्ज प्रवीण मलिक की अगुवाई में मामले के मुख्य आरोपित को मोहाली के खरड़ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ काकू, निवासी जिला फिरोजपुर, पंजाब के रूप में हुई है।

डीसीपी क्राइम एंड ट्रैफिफ अमरिंदर सिंह के अनुसार, इस मामले में पूर्व में गिरफ्तार किए गए तीन अन्य आरोपितों लखबीर सिंह उर्फ लक्की, गुरप्रीत और करनजीत सिंह (सभी निवासी फिरोजपुर, पंजाब) को पहले ही 6 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया जा चुका है और उनसे गहन पूछताछ जारी है।

पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने बताया कि गिरफ्तार मुख्य आरोपित गुरप्रीत सिंह उर्फ काकू ने ही क्लब के अंदर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस टीम ने आरोपित को अदालत में पेश कर 6 दिन का पुलिस रिमांड हासिल कर लिया है।

रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपित के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई जिगाना पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और भागने में प्रयोग की गई एक्सयूवी 500 गाड़ी सफलतापूर्वक बरामद कर ली है। फिलहाल आरोपित से अवैध हथियारों की सप्लाई चेन और उसके नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है।