सोनम वांगचुक- दीपके और कामरा पर नहीं दर्ज हो सकती FIR, चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कारण; धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कॉमेडियन कुणाल कामरा, शिक्षाविद व सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग पर चंडीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई से इनकार कर दिया है।

चंडीगढ़ जिला अदालत में दाखिल जवाब में पुलिस ने कहा कि शिकायत में जिस कथित घटना का उल्लेख किया गया है, वह दिल्ली में हुई थी। पुलिस ने अदालत से शिकायत को दिल्ली पुलिस को भेजने की सिफारिश की है। हाई कोर्ट के वकील विभु सैनी और मोहित जसुजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत जिला अदालत में याचिका दायर कर तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।