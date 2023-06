NIA Raid: प्रतिबंधित संगठन 'खालिस्तान टाइगर फोर्स' की फंडिंग पर NIA की नजर, पंजाब और हरियाणा में छापेमारी

चंडीगढ़, एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) के लिए फंड जुटाने वाले आंतकियों के खिलाफ छापेमारी की है। NIA की टीम ने गोला-बारूद और विस्फोटकों की तस्करी करने की आपराधिक साजिश में पंजाब में नौ और हरियाणा में एक जगह तलाशी ली है।

National Investigation Agency today conducted searches at nine locations in Punjab and one in Haryana in connection with a criminal conspiracy to raise funds for the banned terrorist organization Khalistan Tiger Force (KTF), and also smuggle arms, ammunition and explosives for it… pic.twitter.com/NS06qV3Pq7