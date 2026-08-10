कालका-सुल्तानपुर के बीच चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन, ट्राईसिटी का यूपी से होगा सीधा जुड़ाव; 15 स्टेशनों पर रहेगा ठहराव

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सुल्तानपुर से कालका और चंडीगढ़ के बीच रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे बोर्ड ने नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है। आदेश के अनुसार 22260/22259 सुल्तानपुर-कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन चलेगी। ट्रेन के संचालन की शुरुआत जल्द की जा सकती है।

सुल्तानपुर से मंगलवार, वीरवार और शनिवार को ट्रेन चलेगी। यह सुल्तानपुर से सुबह 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:20 बजे कालका पहुंचेगी। वापसी में 22259 कालका-सुल्तानपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। कालका से यह ट्रेन सुबह 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:20 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी।