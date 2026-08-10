कालका-सुल्तानपुर के बीच चलेगी सुपरफास्ट ट्रेन, ट्राईसिटी का यूपी से होगा सीधा जुड़ाव; 15 स्टेशनों पर रहेगा ठहराव
रेलवे बोर्ड ने सुल्तानपुर और कालका के बीच एक नई सुपरफास्ट ट्रेन को मंजूरी दी है, जो सप्ताह में तीन दिन चलेगी। यह ट्रेन ट्राईसिटी को उत्तर प्रदेश से सी ...और पढ़ें
HighLights
सुल्तानपुर-कालका सुपरफास्ट ट्रेन को रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी।
यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी, ट्राईसिटी को यूपी से जोड़ेगी।
चंडीगढ़ सहित कुल 15 स्टेशनों पर होगा ठहराव।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सुल्तानपुर से कालका और चंडीगढ़ के बीच रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रेलवे बोर्ड ने नई सुपरफास्ट ट्रेन चलाने को मंजूरी दे दी है। आदेश के अनुसार 22260/22259 सुल्तानपुर-कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस सप्ताह में तीन दिन चलेगी। ट्रेन के संचालन की शुरुआत जल्द की जा सकती है।
सुल्तानपुर से मंगलवार, वीरवार और शनिवार को ट्रेन चलेगी। यह सुल्तानपुर से सुबह 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:20 बजे कालका पहुंचेगी। वापसी में 22259 कालका-सुल्तानपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। कालका से यह ट्रेन सुबह 11:30 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 4:20 बजे सुल्तानपुर पहुंचेगी।
ट्रेन का चंडीगढ़ में भी ठहराव रहेगा। इसके अलावा मुसाफिरखाना, महाराजा बिजली पासी, हैदरगढ़, रहमतनगर, लखनऊ चारबाग, उन्नाव, कानपुर सेंट्रल, हाथरस जंक्शन, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और अंबाला कैंट में भी ठहराव दिया गया है।
रेलवे बोर्ड के अनुसार ट्रेन में एलएचबी रेक होगा और इसकी प्राथमिक मेंटेनेंस सुल्तानपुर में की जाएगी। बोर्ड ने नई ट्रेन को जल्द से जल्द सुविधाजनक तिथि से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उद्घाटन सेवा को विशेष ट्रेन के रूप में चलाने का भी विकल्प रखा गया है।