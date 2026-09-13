5 मिनट की देरी और छूट गई NDA परीक्षा...चंडीगढ़ में हरियाणा-पंजाब और हिमाचल से आए अभ्यर्थी हुए परेशान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में रविवार को 20 सेंटरों पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षा हुई। इस दौरान 5 मिनट की देरी की वजह से हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से आए कई अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए।

सेक्टर-47 स्थित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने सेंटर के बाहर मायूस चेहरे बनाकर खड़े ये चार से पांच अभ्यर्थी एक ही बात कहते सुनाई दिए कि छह महीने का नुकसान हो गया, अब अप्रैल में मौका मिलेगा। अभ्यर्थियों के मुताबिक, परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होनी थी, जबकि परीक्षा केंद्र में प्रवेश का अंतिम समय सुबह 9:30 बजे निर्धारित था।