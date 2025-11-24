सुदेश भोसले, अमर नूरी, विधि देसवाल चंडीगढ़ में मचाएंगे धमाल, 28 नवंबर से कलाग्राम में नेशनल Craft मेला
चंडीगढ़ के कलाग्राम में 28 नवंबर से राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हो रहा है। इस बार मेले का विषय 'वाइब्रेंट इंडिया' है। मेले में प्रवेश द्वार राजस्थान और गुजरात की संस्कृति को दर्शाएगा। स्टार नाइट में सुदेश भोसले, अमर नूरी जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। दस दिनों तक चलने वाले इस मेले में संस्कृति, कला और मनोरंजन का संगम होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के कारीगर भाग लेंगे।
एकता श्रेष्ठ, चंडीगढ़। वाईब्रेंट इंडिया थीम के साथ नेशनल क्राफ्ट मेला कलाग्राम में 28 नवंबर से शुरू होगा। इस बार इसका 15वां एडिशन है। कलाग्राम में तैयारियां शुरू हो चुकी है। एंट्रेंस गेट बनाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान-गुजरात के कल्चर की झलक है। स्टेज तैयार किया जा रहा है, स्टाल बनाए जा रहे हैं। इस बार स्टार नाइट में सुदेश भोसले, अमर नूरी, विधि देसवाल धमाल मचाएंगे।
नाॅर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट आफ कल्चरल अफेयर्स की ओर होने वाला यह मेला 10 दिन तक चलेगा। इस मेले को एक नहीं कई वजह से खास बनाया जाता है। जैसे यहां लगने वाले फूड से, आर्ट एंड क्राॅफ्ट की आइटम से, कंपीटिशन से।
साथ ही लोगों को मौका दिया जाता है इतिहास और विरासत से जुड़ने का। लेकिन इस सब के अलावा मनोरंजन के लिए कई विकल्प लोगों को दिए जाते है। इनमें से सबसे दिलचस्प है स्टार दिया। इसके तहत एक दिन पंजाबी नाइट, एक दिन हरियाणवी, हिमाचली और उत्तराखंड नाइट, बालीवुड नाइट होगी। इनमें नामी कलाकारों की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी।
कोलकाता से आए हैं कलाकार
एंट्रेस गेट को भी बहुत खास बनाया जाता है। इसको बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। कोलकाता से आए 17 कलाकार डिजाइन बना रहे है। जानकारी देते हुए कलाकार कंवल ने बताया कि एंट्रेंस गेट बनाते हुए पांच दिन हो गए है। पांच साल से यहां पर आ रहे हैं। इस बार गेट राजस्थान और गुजरात के आर्किटेक्ट और कल्चर से प्रभावित होकर बना रहे हैं, लेकिन डिजाइन कापी नहीं होगा, खुद से ही बनाएंगे।
जानिए स्टार नाइट के बारे में
- 28 नवंबर- पहला दिन सूफियाना शाम के नाम रहेगा। एक ओर डांस की प्रस्तुति होगी और दूसरी ओर सूफी गानों में रंग जमाएंगे अमनदीप सिंह।
- 29 नवंबर-गायक कंवर ग्रेवाल प्रस्तुति देंगे।
- 30 नवंबर-बालीवुड नाइट होगी। इसमें प्रस्तुति देंगे जाने-माने सिंगर सुदेश भोसले।
- 1 दिसंबर- एम खान प्रस्तुति देंगे।
- 2 दिसंबर-हिमाचल नाइट होगी। इसमें इंडियन आइडल फेम अनूज शर्मा और खुशबू भारद्वाज प्रस्तुति देंगे।
- 3 दिसंबर-हरियाणवी नाइट में प्रस्तुति देंगी विधि देसवाल। यह हरियाणा की जानी-मानी लोक गायिका है।
- 4 दिसंबर-उत्तराखंड नाइट में गायक राकेश खनवाल। यह उत्तराखंड के लोकप्रिय गायक है।
- 5 दिसंबर- गायक मनमोहन वारिस प्रस्तुति देंगे।
- 6 दिसंबर-पंजाबी सिंगर अमन नूरी प्रस्तुति देंगी और अलाप और सारंग सिकंदर भी।
- 7 दिसंबर- गायक अमृत मान प्रस्तुति देंगे।
नेशनल क्राफ्ट मेले में यह सब भी होगा
- देशभर से आए कारीगर और बुनकर 150 स्टाल लगाएंगे।
- अलग-अलग राज्यों से आए कलाकारों की ओर से संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।
- इस बार स्कल्प्चर भी डिस्प्ले किए जाएंगे। जिसे कलाकार तैयार कर रहे है।
- अलग-अलग थीम पर एग्जीबिशन लगाई जाएंगी।
- आर्ट वर्कशाप का आयोजन होगा।
- स्टार नाइट हर दिन 7 बजे शुरू होगी।
