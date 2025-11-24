सुदेश भोसले, अमर नूरी, विधि देसवाल चंडीगढ़ में मचाएंगे धमाल, 28 नवंबर से कलाग्राम में नेशनल Craft मेला

एकता श्रेष्ठ, चंडीगढ़। वाईब्रेंट इंडिया थीम के साथ नेशनल क्राफ्ट मेला कलाग्राम में 28 नवंबर से शुरू होगा। इस बार इसका 15वां एडिशन है। कलाग्राम में तैयारियां शुरू हो चुकी है। एंट्रेंस गेट बनाया जा रहा है, जिसमें राजस्थान-गुजरात के कल्चर की झलक है। स्टेज तैयार किया जा रहा है, स्टाल बनाए जा रहे हैं। इस बार स्टार नाइट में सुदेश भोसले, अमर नूरी, विधि देसवाल धमाल मचाएंगे।

नाॅर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट आफ कल्चरल अफेयर्स की ओर होने वाला यह मेला 10 दिन तक चलेगा। इस मेले को एक नहीं कई वजह से खास बनाया जाता है। जैसे यहां लगने वाले फूड से, आर्ट एंड क्राॅफ्ट की आइटम से, कंपीटिशन से।

साथ ही लोगों को मौका दिया जाता है इतिहास और विरासत से जुड़ने का। लेकिन इस सब के अलावा मनोरंजन के लिए कई विकल्प लोगों को दिए जाते है। इनमें से सबसे दिलचस्प है स्टार दिया। इसके तहत एक दिन पंजाबी नाइट, एक दिन हरियाणवी, हिमाचली और उत्तराखंड नाइट, बालीवुड नाइट होगी। इनमें नामी कलाकारों की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी।

कोलकाता से आए हैं कलाकार एंट्रेस गेट को भी बहुत खास बनाया जाता है। इसको बनाने की तैयारियां शुरू हो गई है। कोलकाता से आए 17 कलाकार डिजाइन बना रहे है। जानकारी देते हुए कलाकार कंवल ने बताया कि एंट्रेंस गेट बनाते हुए पांच दिन हो गए है। पांच साल से यहां पर आ रहे हैं। इस बार गेट राजस्थान और गुजरात के आर्किटेक्ट और कल्चर से प्रभावित होकर बना रहे हैं, लेकिन डिजाइन कापी नहीं होगा, खुद से ही बनाएंगे।