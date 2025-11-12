नमो भारत ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाने का काम जल् होगा शुरू, CM नायब सैनी ने प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी से की बात
नमो भारत ट्रेन के लिए दिल्ली-गुरुग्राम-नीमराना-बहरोड़ ट्रैक बिछाने का काम जल्द शुरू होगा। वित्तीय कंसल्टेंट एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जारी है, जिसका निर्धारण 17 नवंबर के बाद होगा। यह ट्रेन एरोसिटी से गुजरेगी, जो हवाई अड्डे, मेट्रो और सड़क से जुड़ा होगा। पहले चरण में 106 किमी का ट्रैक बनेगा, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस प्रोजेक्ट को लेकर सक्रिय हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। नमो भारत ट्रेन के लिए ट्रैक बिछाने का काम जल्द आरंभ हो जाएगा। योजना के पहले चरण में दिल्ली के सराय काले खां से गुरुग्राम तथा राजस्थान के नीमराना-बहरोड़ तक ट्रैक बिछाया जाना है। योजना के लिए वित्तीय कंसल्टेंट एजेंसी को तय करने के लिए टेंडर प्रकिया आरंभ हो चुकी है। 17 नवंबर के बाद एजेंसी का नाम तय कर लिया जाएगा।
नमो भारत ट्रेन नई दिल्ली स्थित एरोसिटी से गुजरेगी। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट स्थित एरोसिटी स्टेशन को हवाई, मेट्रो, सड़क और नमो भारत ट्रेन से जोड़ेगा। इस कारिडोर का निर्माण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) द्वारा किया जाएगा। पहले चरण में बनने वाले ट्रैक की लंबाई 106 किलोमीटर होगी और सोलह स्टेशन बनेंगे।
ट्रैक में करीब 71 किलोमीटर मार्ग एलिवेटेड होगा तथा 35 किलोमीटर मार्ग भूमिगत होगा पहला चरण पूरा होने के बाद अलवर तक के लिए ट्रैक बिछाया जाना है। इस महती योजना को केंद्रीय कैबिनेट कर ओर से पहले ही मंजूर दी जा चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी योजना को धरातल पर लाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात में भी इस प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की थी।
