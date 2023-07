मुख्तार अंसारी मामले में नया खुलासा; रंधावा ने कैप्टन को लिखा था पत्र, CM भगवंत मान ने ट्विटर किया पोस्ट

मुख्तार अंसारी मामले में अब नया खुलासा हुआ है। भगवंत मान ने ट्विटर पर एक लेटर पोस्ट किया है। सीएम भगवंत मान ने बताया कि तत्कालीन जेल मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिखा था और मुख्तार अंसारी के पंजाब की जेल में होने को लेकर सवाल खड़े किए थे। मुख्यमंत्री मान ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर लगाए हैं।

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। मुख्तार अंसारी वाले मामले में रोचक जानकारियां सामने आ रही हैं। कैप्टन सरकार में जेल मंत्री रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 1 अप्रैल 2021 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पत्र लिख कर मुख्तार अंसारी के पंजाब की जेल में होने को लेकर सवाल खड़े किए थे। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रंधावा का पत्र इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करके दी है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने लिखा है कि जेल मंत्री कह रहे हैं कि मुझे कुछ पता नहीं, कैप्टन कहते हैं, जिंदगी में मैं मुख्तार अंसारी से मिला नहीं। जेल में कौन आया कौन गया मुझे क्या पता। भगवंत मान ने आगे लिखा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि तजुर्बेकार सरकार कैसे चलती है। जल्द ही और खुलासे होंगे। 'सरकार की फजीहत हो रही है' वहीं, रंधावा का जो पत्र मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक किया उसमें रंधावा ने लिखा है, जेल विभाग भले ही मेरे पास है लेकिन किसी भी कैदी को छुड़ाने व अंदर रखने में विभाग का कोई हाथ नहीं है। रंधावा ने मीडिया द्वारा पूछे जाने वाले सवालों से खुद को असहज होने की बात भी पत्र में लिखी है। उन्होंने यह भी लिखा कि इससे सरकार की फजीहत हो रही है।

