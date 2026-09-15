चंडीगढ़ से घूमने गए दोस्तों के साथ मोरनी में हादसा; गहरी खाई में गिरी अर्टिगा कार, एक की मौत और चार घायल

जागरण संवाददाता, पंचकूला। चंडीगढ़ से मोरनी घूमने गए पांच दोस्तों के साथ बड़ा हादसा हो गया। मांदना गांव के पास उनकी अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। खाई में गिरते ही कार के परखच्चे उड़ गए और एक युवक की मौत हो गई। उसके चार अन्य साथी गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा देर रात हुआ, जब पांचों दोस्त मोरनी से वापस घर की तरफ आ रहे थे। मांदना गांव के पास मोड़ पर अचानक कार चालक संतुलन खो बैठा और कार सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। जोरदार धमाके की आवाज और चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल की ओर भागे और पुलिस को सूचना दी।

पुलिस और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को खाई से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। जान गंवाने वाले युवक की पहचान चंडीगढ़ के बहलाना गांव निवासी विशाल के रूप में हुई है। सुबजीत, राहुल, शैंकी और कुवार सिंह घायल हुए हैं।