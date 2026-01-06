पंजाब में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत, दो दिन पहले नशा मुक्ति केंद्र से लौटा था, दोस्तों ने फिर लत डाली

जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब में नशे ने एक और युवक की जान ले ली। मोहाली के गांव बढ़माजरा में युवक का शव ऑटो में मिला। 20 वर्षीय रोहित दो दिन पहले ही बद्दी स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र से घर लौटा था।

परिवार का आरोप है कि उसके दोस्तों ने उसे नशा करवाया और ओवरडोज से जान चली गई। रात करीब 10:30 बजे रोहित अपने चार दोस्तों के साथ घर से निकला था। वह वापस नहीं लौटा।

मंगलवार सुबह घर के पास ही एक ऑटो में रोहित का शव बरामद हुआ। परिजनों का कहना है कि रोहित नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों ने उसे दोबारा नशे की लत में धकेल दिया।