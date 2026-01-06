पंजाब में नशे की ओवरडोज से युवक की मौत, दो दिन पहले नशा मुक्ति केंद्र से लौटा था, दोस्तों ने फिर लत डाली
मोहाली के बढ़माजरा गांव में 20 वर्षीय रोहित की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई। वह दो दिन पहले ही बद्दी के नशा मुक्ति केंद्र से लौटा था। परिजनों का आरोप है ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोहाली। पंजाब में नशे ने एक और युवक की जान ले ली। मोहाली के गांव बढ़माजरा में युवक का शव ऑटो में मिला। 20 वर्षीय रोहित दो दिन पहले ही बद्दी स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र से घर लौटा था।
परिवार का आरोप है कि उसके दोस्तों ने उसे नशा करवाया और ओवरडोज से जान चली गई। रात करीब 10:30 बजे रोहित अपने चार दोस्तों के साथ घर से निकला था। वह वापस नहीं लौटा।
मंगलवार सुबह घर के पास ही एक ऑटो में रोहित का शव बरामद हुआ। परिजनों का कहना है कि रोहित नशा छोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों ने उसे दोबारा नशे की लत में धकेल दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।