मोहाली में पति के साथ सैर पर निकली महिला, बाइक सवार ने झपटी सोने की बालियां; लात मारकर हुआ फरार

जागरण संवाददाता, मोहाली। बलौंगी क्षेत्र के नजदीक टीडीआई में सोमवार सुबह पति के साथ सैर करने निकली महिला के कानों से सोने की बालियां झपट ली गई। महिला ने बाइक सवार झपटमार को पकड़ने की कोशिश की तो लात मारकर भाग निकला।

महिला के मुताबिक वह पति कुछ दूरी आगे चल रहे थे। इसी दौरान चेहरा ढके हुए बाइक सवार युवक ने उनके कानों में पहनी बालियां झपट लीं। महिला के अनुसार, युवक पहले भी इलाके में बाइक से घूमता दिखाई दिया था, जिससे आशंका है कि उसने मौका देखकर वारदात को अंजाम दिया।