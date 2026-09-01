मोहाली में खौफनाक वारदात, ढाई साल से दूसरे पति के साथ रह रही महिला की हत्या; पहले पति पर शक
जीरकपुर के दशमेश नगर में महिला की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई, जिसमें उसके पहले पति पर शक है और वह फरार है।
HighLights
जीरकपुर के दशमेश नगर में रह रही थी महिला।
शरीर पर चाकू के तीन से चार वार के निशान मिले।
वारदात के बाद से पहला पति फरार, पुलिस को तलाश।
मेजर अली, जीरकपुर (मोहाली)। जीरकपुर के दशमेश नगर में मंगलवार सुबह 37 वर्षीय महिला की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। मृतका की पहचान पूनम के रूप में हुई है।
प्राथमिक जांच में हत्या का शक उसके पहले पति पर जताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं।
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पूनम पिछले करीब ढाई साल से अपने दूसरे पति के साथ रह रही थी। इसके बावजूद पहला पति फोन पर संपर्क करता था और मिलने आता-जाता था। पुलिस अब दोनों के बीच पुराने विवाद और संपर्क की पूरी जानकारी जुटा रही है।
सुबह हुआ विवाद, फिर चाकू से हमला
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक सुबह पूनम और पहले पति के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। आशंका है कि विवाद बढ़ने के दौरान पूनम पर चाकू से हमला किया गया। उसके शरीर पर चाकू के तीन से चार वार के निशान मिले हैं। हमले के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया।
वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को जांच के दायरे में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने मौके से विभिन्न साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिन्हें पुलिस ने जांच के लिए कब्जे में लिया है।
पहले पति की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस फिलहाल पहले पति की भूमिका की जांच करने के साथ उसकी तलाश कर रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ और वारदात से पहले क्या घटनाक्रम रहा। पुलिस मामले से जुड़े लोगों से भी जानकारी जुटा रही है।
पूनम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद हत्या से जुड़े तथ्यों की स्थिति और स्पष्ट होगी।
फरार आरोपित तक पहुंचने में जुटी पुलिस
मामले की जांच कर रहे एएसआई हरविंदर सिंह जटाना के अनुसार पुलिस वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं। संदिग्ध की तलाश की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।