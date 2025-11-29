मोहाली में गोदाम में लगी आग, रात को बुझाने के बाद सुबह दोबारा से सुलगी, जल गए बिस्केट और चाॅकलेट



जागरण संवाददाता, मोहाली। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-8 के बिस्केट और चाॅकलेट के गोदाम में शनिवार रात को आग लग गई। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने करीब 2 बजे आग पर काबू पा लिया, लेकिन सुबह फिर दोबारा से गोदाम से आग का धुआं और लपटें बाहर निकलने लगी।

इस पर दोबारा से फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। फायर ब्रिगेड की करीब 25 से 30 गाड़ी आग बुझाने में लगी है। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शाॅर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है। गोदाम की बेसमेंट में पैकिंग मैटेरियल रखा हुआ था। इस पैकिंग मैटेरियल में ही शुरुआत में आग लगी है।

सब फायर ऑफिसर सुरेश कुमार ने बताया कि जिस समय फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। उस समय गोदाम के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। इस कारण किसी भी प्रकार की कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। गोदाम के अंदर फायर सुरक्षा उपकरण भी नहीं लगे हुए थे। इस संबंधी रिपोर्ट बनाकर नगर निगम एवं जिला प्रशासन को सौंप दी जाएगी।

गोदाम के अंदर पानी भरने से आग बुझाने में हुई परेशानी रात के समय जब फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के लिए पानी का छिड़काव किया था, तो बेसमेंट के अंदर यह पानी जमा हो गया। साथ ही गोदाम के अंदर रखा हुआ पैकिंग मैटेरियल भी नीचे फर्श पर गिर गया। जिस कारण गोदाम के अंदर घुस पाना फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के लिए मुश्किल हो रहा था। इसी कारण आग पर काबू पाने में समय लगा है।