क्या वोटर लिस्ट में नाम-पता गलत है? 16 अगस्त को मिलेगा सुधारने का मौका, मोहाली में लगेंगे विशेष कैंप
मोहाली में 16 अगस्त को मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगेंगे। मतदाता अपनी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच कर सकेंगे। सुधार के लिए दावे-आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे।
HighLights
16 अगस्त को मोहाली में विशेष मतदाता कैंप।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम और पता जांचें।
त्रुटियों में सुधार के लिए आपत्तियां दर्ज कराएं।
जागरण संवाददाता, मोहाली। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत पंजाब में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची की जांच के लिए मोहाली जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 16 अगस्त को विशेष कैंप लगाए जाएंगे।
इस दौरान मतदाता अपनी वोटर एंट्री की जांच करने के साथ-साथ नाम, पते और अन्य विवरणों की पुष्टि कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौजूद रहेंगे।
कैंप के दौरान मतदाताओं को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम और अन्य विवरण जांचने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे इस विशेष कैंप का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपनी एंट्री की जांच जरूर करें।
यदि सूची में नाम, पता या अन्य किसी विवरण में गलती पाई जाती है अथवा किसी तरह के संशोधन की आवश्यकता है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत दावा या आपत्ति भी दर्ज कराई जा सकती है।
प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को विशेष कैंप के दौरान मतदाताओं को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मतदान केंद्रों पर बैठने सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
जिला प्रशासन ने पात्र मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि 16 अगस्त को अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपनी वोट संबंधी जानकारी की जांच अवश्य करें। समय रहते किसी भी त्रुटि की जानकारी मिलने पर उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत ठीक करवाया जा सकता है।