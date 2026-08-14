क्या वोटर लिस्ट में नाम-पता गलत है? 16 अगस्त को मिलेगा सुधारने का मौका, मोहाली में लगेंगे विशेष कैंप

जागरण संवाददाता, मोहाली। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत पंजाब में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची की जांच के लिए मोहाली जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 16 अगस्त को विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

इस दौरान मतदाता अपनी वोटर एंट्री की जांच करने के साथ-साथ नाम, पते और अन्य विवरणों की पुष्टि कर सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मौजूद रहेंगे।

कैंप के दौरान मतदाताओं को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम और अन्य विवरण जांचने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे इस विशेष कैंप का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपनी एंट्री की जांच जरूर करें।