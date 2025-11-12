मोहाली उबर कैब के एयरबैग फटे, कॉलेज जा रही छात्रा की मुश्किल से बची जान, ड्राइवर फरार

जागरण संवाददाता, मोहाली। सड़कों पर कैब का सफर मौत का न्योता बन गया है। फेज-7 के पास सुबह 7:52 बजे उबर कैब से काॅलेज जा रही एक छात्रा का हादसा इतना भयानक था कि कार के एयरबैग तक फट गए।

ड्राइवर बिना खरोंच के बाहर निकल गया, लेकिन पीछे की सीट पर बैठी लड़की फंस गई। राहगीरों ने जान बचाई, लेकिन उबर कंपनी की चुप्पी ने पीडित की मां का गुस्सा भड़का दिया। इंटरनेट पर पोस्ट कर मां ने उबर को ललकारा कि जिम्मेदारी तय हो, वरना लड़ाई जारी रहेगी।

मां ने बताया कि मेरी बेटी उबर से कालेज जा रही थी। अचानक कार पलट गई। एयरबैग खुल गए, लेकिन ड्राइवर ने मदद नही की। बच्ची घायल होकर फंस गई। राहगीरों ने फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया।

हादसे में लड़की को सिर, हाथ और पैरों में चोटें आई है। वह गंभीर स्थिति में भर्ती है। मां ने कहा कि ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था। हादसे के बाद भी कोई काल नहीं आया।

उबर पर भड़की मां: क्या यही सुरक्षा?

मां ने इंटरनेट पोस्ट में लिखा है कि उबर क्या आप इसे सुरक्षा कहते हैं? सवारी शुरू होने के बाद यात्रियों की जिम्मेदारी कौन लेता है? बच्चे अनजान लोगों की दया पर?" उन्होंने कहा कि अभी मेरा फोकस बेटी के इलाज पर है, लेकिन वह स्थिर होते ही लड़ाई जारी रखूंगी। पोस्ट वायरल हो रही है और सैकड़ों लोग समर्थन भी कर रहे है।