Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोहाली उबर कैब के एयरबैग फटे, कॉलेज जा रही छात्रा की मुश्किल से बची जान, ड्राइवर फरार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 11:45 AM (IST)

    मोहाली में उबर कैब के एयरबैग फटने से कॉलेज जा रही छात्रा की जान बच गई। एयरबैग फटने के बावजूद छात्रा कार में फंस गई थी, जिसे राहगीरों ने बचाया। ड्राइवर की लापरवाही और उबर की चुप्पी से नाराज़ मां ने सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने उबर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    उबर कंपनी से की थी कैब, ड्राइवर के भाग जाने पर छात्रा की मां को आया गुस्सा।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। सड़कों पर कैब का सफर मौत का न्योता बन गया है। फेज-7 के पास सुबह 7:52 बजे उबर कैब से काॅलेज जा रही एक छात्रा का हादसा इतना भयानक था कि कार के एयरबैग तक फट गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ड्राइवर बिना खरोंच के बाहर निकल गया, लेकिन पीछे की सीट पर बैठी लड़की फंस गई। राहगीरों ने जान बचाई, लेकिन उबर कंपनी की चुप्पी ने पीडित की मां का गुस्सा भड़का दिया। इंटरनेट पर पोस्ट कर मां ने उबर को ललकारा कि जिम्मेदारी तय हो, वरना लड़ाई जारी रहेगी।

    मां ने बताया कि मेरी बेटी उबर से कालेज जा रही थी। अचानक कार पलट गई। एयरबैग खुल गए, लेकिन ड्राइवर ने मदद नही की। बच्ची घायल होकर फंस गई। राहगीरों ने फोर्टिस अस्पताल पहुंचाया।

    हादसे में लड़की को सिर, हाथ और पैरों में चोटें आई है। वह गंभीर स्थिति में भर्ती है। मां ने कहा कि ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था। हादसे के बाद भी कोई काल नहीं आया।

    उबर पर भड़की मां: क्या यही सुरक्षा?

    मां ने इंटरनेट पोस्ट में लिखा है कि उबर क्या आप इसे सुरक्षा कहते हैं? सवारी शुरू होने के बाद यात्रियों की जिम्मेदारी कौन लेता है? बच्चे अनजान लोगों की दया पर?" उन्होंने कहा कि अभी मेरा फोकस बेटी के इलाज पर है, लेकिन वह स्थिर होते ही लड़ाई जारी रखूंगी। पोस्ट वायरल हो रही है और सैकड़ों लोग समर्थन भी कर रहे है।