Mohali News युवती ने कपड़े फाड़े, ट्रक ड्राइवर को लूटा और तीन साथियों संग कार में बैठकर हो गई फरार

    युवती ने कपड़े फाड़े, ट्रक ड्राइवर को लूटा और तीन साथियों संग कार में बैठकर हो गई फरार

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    मोहाली में एक युवती ने तीन साथियों संग मिलकर एक ट्रक ड्राइवर को लूटा। युवती और उसके साथी हरियाणा नंबर की कार में आए थे। युवती ने कपड़े फाड़कर दुष्कर्म ...और पढ़ें

    कपड़े फाड़कर दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी और ट्रक ड्राइवर को लूटा।

     

    जागरण संवाददाता, मोहाली। कुराली बाईपास पर एक युवती ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर ट्रक ड्राइवर का अपहरण कर लूटपाट की। युवती ने कपड़े फाड़कर दुष्कर्म केस में फंसाने का डर दिखाया और लूटपाट कर हरियाणा नंबर की कार में साथियों संग फरार हो गई।

    हिमाचल प्रदेश निवासी जुरनस अली ने पुलिस को बताया कि तड़के वह चाय पीने के लिए ट्रक रोककर बैठे ही थे कि कार में सवार चार लोग आए और उन्हें जबरन पकड़कर उनके ही वाहन में धकेल दिया। पहले मोबाइल छीना और मारपीट की।

    साथ आई युवती ने खुद के कपड़े फाड़कर जबरन तस्वीरें लीं तथा दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद लुटेरों ने उससे कैश लूटा और खरड़, सोहाना व अन्य स्थानों के पेट्रोल पंपों पर ले जाकर एटीएम से करीब 78,900 रुपए निकाल लिए। उन्होंने एटीएम से पेट्रोल भरवाया और फिर कार में फरार हो गए।

    ट्रक ड्राइवर ने एटीएम ट्रांजेक्शन, पेट्रोल पंपों के लोकेशन और वाहन नंबर जैसी सभी जानकारी पुलिस को दे दी है। एसएचओ सिमरन सिंह के अनुसार पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की पहचान कर रही है और जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।