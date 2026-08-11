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    मोहाली से गंभीर मरीजों को नहीं करना पड़ेगा PGI रेफर, सरकारी मेडिकल कॉलेज में बनेगी क्रिटिकल केयर यूनिट

    By Vishal Mittal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 11:47 AM (IST)

    मोहाली के फेज-6 स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट बनेगी। इससे गंभीर मरीजों को पीजीआई रेफर क ...और पढ़ें

    फेज-6 मेडिकल काॅलेज में जल्द तैयार होगी यूनिट। आईसीयू, एचडीयू, आइसोलेशन और डायलिसिस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। (सांकेतिक फोटो)

    फेज-6 मेडिकल काॅलेज में जल्द तैयार होगी यूनिट। आईसीयू, एचडीयू, आइसोलेशन और डायलिसिस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। (सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. मोहाली में 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित होगी।

    2. मेडिकल काॅलेज प्रबंधन को इस संबंध में पत्र भी भेजा जा चुका।

    3. आईसीयू, डायलिसिस सहित आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली में गंभीर रूप से घायल और क्रिटिकल कंडीशन वाले मरीजों को इलाज के लिए पीजीआई या जीएमसीएच-32 रेफर करने की जरूरत कम होगी। फेज-6 स्थित डाॅ. बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित की जाएगी।

    पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन (पीएचएससी) की ओर से यूनिट के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका निर्माण पूरा किया जाना है। यूनिट के लिए मेडिकल काॅलेज के पास बने क्वार्टर वाली जगह को चिन्हित किया गया है।

    मेडिकल काॅलेज प्रबंधन को इस संबंध में पत्र भी भेजा जा चुका है। यूनिट में गंभीर मरीजों के इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे दुर्घटना, गंभीर बीमारी या अन्य आपात स्थिति में मरीजों को शुरुआती स्तर पर ही बेहतर क्रिटिकल केयर मिल सकेगी।

    आईसीयू और एचडीयू समेत कई सुविधाएं

    प्रस्तावित क्रिटिकल केयर यूनिट में आइसीयू, एचडीयू, आइसोलेशन वार्ड और आइसोलेशन रूम के साथ डायलिसिस की सुविधा भी होगी। इसके अलावा इमरजेंसी, आपरेशन थिएटर और पाइंट ऑफ केयर लैब जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। बच्चों के लिए भी अलग बेड की व्यवस्था प्रस्तावित है।

    खबरें और भी

    वर्तमान में मोहाली के सरकारी अस्पतालों में समर्पित क्रिटिकल केयर यूनिट की सुविधा सीमित है। गंभीर मरीजों को कई बार पीजीआई चंडीगढ़ और जीएमसीएच-32 रेफर करना पड़ता है। नई यूनिट शुरू होने के बाद ऐसे मामलों में स्थानीय स्तर पर इलाज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

    23 जिलों में तैयार होंगी यूनिट

    क्रिटिकल केयर यूनिट का विस्तार केवल मोहाली तक सीमित नहीं है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजाब के सभी 23 जिलों में एक-एक सिविल अस्पताल में ऐसी यूनिट स्थापित करने की योजना है। कई जिलों में इसका काम शुरू भी हो चुका है।

    सुविधा क्षमता विवरण
    कुल क्षमता 50 बेड -
    आईसीयू 10 बेड इनमें 2 पीडियाट्रिक बेड
    एचडीयू 6 बेड इनमें 2 पीडियाट्रिक बेड
    आइसोलेशन वार्ड 24 बेड -
    इमरजेंसी 5 बेड ट्राइएज सहित
    डायलिसिस 2 बेड -
    ऑपरेशन थिएटर 2 -