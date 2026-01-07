मोहाली: पूर्व AAG की पत्नी की हत्या मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार, सोने के गहने हुए बरामद
मोहाली पुलिस ने पूर्व एएजी कृष्ण कुमार गोयल की पत्नी अशोक गोयल की हत्या के मामले में तीसरे आरोपी सुखदीप सिंह उर्फ अरमन बटाला को गिरफ्तार किया है। यह व ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोहाली। पुलिस ने फेज-5 में हुई बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में कार्रवाई करते हुए तीसरे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस डीएसपी- सिटी-1 प्रथ्वी सिंह ने बताया कि 29/30 दिसंबर 2025 की रात को फेज-5 स्थित घर नंबर 1764 में कुछ नकाबपोश व्यक्ति घुस आए और घर में मौजूद पूर्व एएजी कृष्ण कुमार गोयल की पत्नी अशोक गोयल की गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपित घर से नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए थे।
पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल नंबर और अन्य सबूतों के आधार पर जांच शुरू की। 30 दिसंबर को एफआईआर नंबर 310 दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 331(ब), 103, 311, 3 लगाई गई। पुलिस ने घर के नोकर उत्तर प्रदेश के धर्मपुर निवासी नीतन सिंह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस टीम ने धर्मपुर में छापेमारी कर उसके भाई गुरदास सिंह को भी गिरफ्तार किया।
7 जनवरी को पुलिस ने तीसरे आरोपित सुखदीप सिंह उर्फ अरमन बटाला को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से कुछ सोने के गहने बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में और भी आरोपितों की गिरफ्तारी संभव है और सभी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।
