मोहाली में तेज रफ्तार टाटा हैरियर कार ने मारी टक्कर, बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड की मौत

जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-67 में नाइपर के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार टाटा हैरियर ने बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड 42 वर्षीय दीपक नारायण सिंह को पीछे से टक्कर मार दी।

हादसे के बाद मोहाली सेक्टर-3बी2 निवासी आरोपित चरणजीत सिंह ने दीपक को चंडीगढ़ जीएमसीएच-32 पहुंचाया, जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतक के बेटे रवि रजन कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ग्रुप-4 सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे और उनकी ड्यूटी 10 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद वह मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।