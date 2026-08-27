मोहाली में तेज रफ्तार टाटा हैरियर कार ने मारी टक्कर, बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड की मौत
मोहाली के सेक्टर-67 में तेज रफ्तार टाटा हैरियर ने बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत ...और पढ़ें
HighLights
कार चालक ने ही सिक्योरिटी गार्ड को अस्पताल पहुंचाया।
हादसे के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लिया।
नाइपर के पास हुआ हादसा, कारणों का पता लगा रही पुलिस।
जागरण संवाददाता, मोहाली। सेक्टर-67 में नाइपर के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार टाटा हैरियर ने बाइक सवार सिक्योरिटी गार्ड 42 वर्षीय दीपक नारायण सिंह को पीछे से टक्कर मार दी।
हादसे के बाद मोहाली सेक्टर-3बी2 निवासी आरोपित चरणजीत सिंह ने दीपक को चंडीगढ़ जीएमसीएच-32 पहुंचाया, जहां डाॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मृतक के बेटे रवि रजन कुमार सिंह ने पुलिस को बताया कि उसके पिता ग्रुप-4 सिक्योरिटी कंपनी में काम करते थे और उनकी ड्यूटी 10 बजे से सुबह 6 बजे तक थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद वह मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे।
सुबह करीब साढ़े 6 बजे जब वह नाइपर के पास पहुंचे, तब तेज रफ्तार ग्रे रंग की टाटा हैरियर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है।
जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर आकाशप्रीत जिंदल ने बताया कि सुबह करीब 6:45 बजे हादसे की सूचना मिली थी। पुलिस ने मृतक के बेटे के बयान पर आरोपित चरणजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है।