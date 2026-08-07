मोहाली के शिवालिक पब्लिक स्कूल में बम धमाके की धमकी, ई-मेल से मचा हड़कंच, बच्चों की समय से पहले छुट्टी
मोहाली के शिवालिक पब्लिक स्कूल को बम धमाके की धमकी वाला ई-मेल मिला, जिससे हड़कंप मच गया और बच्चों को समय से पहले घर भेज दिया गया। पुलिस ने स्कूल में स ...और पढ़ें
HighLights
शिवालिक पब्लिक स्कूल को बम धमाके की धमकी वाला ई-मेल मिला।
बच्चों को समय से पहले घर भेजा गया, पुलिस ने तलाशी ली।
खालिस्तान नेशनल आर्मी का जिक्र, स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
संवाद सहयोगी, मोहाली। फेज-6 स्थित शिवालिक पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को बम धमाके की धमकी का ई-मेल आया। इससे हड़कंप मच गया। बच्चों की समय से पहले छुट्टी करनी पड़ी। पुलिस ने सर्च अभियान चलाया।
स्कूल की मेल पर मैसेज आया कि स्कूल में 1.10 बजे ब्लास्ट होने वाला है इसलिए स्कूल खाली करवा दिया जाए। मैसेज में खालिस्तान नेशनल आर्मी सहित कनाडा में रहने वाले लोगों का जिक्र किया गया है।
इसी ई-मेल में मोहाली के स्कूलों में बम धमाके , रेल पटरियों पर धमाके, मोहाली मेयर आफिस और पंजाब विधानसभा में धमाके होने का जिक्र किया गया है। इस बारे में स्कूल प्रबंधकों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई।
इसके बाद स्कूल स्टाफ की ओर से सभी क्लासों के बच्चों को बाहर खुले में निकाल कर रखा गया। बच्चों के परिजनों को फोन पर जल्द स्कूल पहुंचने के लिए कहा गया। जो बच्चे बसों पर स्कूल आते है उन्हें बसों से घरों की ओर रवाना किया गया। पुलिस के जवानों ने पहुंच कर स्कूल की जांच की लेकिन कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली।
परिजन हुए परेशान
स्कूल से बच्चे लेने आए परिजनों की ओर से कहा गया कि उन्हें अपना काम छोड़ कर बच्चों को वापस लेने के लिए आना पड़ा है। परिजनों ने यह भी कहा कि स्कूलों में बम की मेल डालने वालों का पता लगा कर उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। कई परिजनों ने कहा कि मोहाली-चंडीगढ़ की सड़कों पर आज भारी जाम लगा है जिस कारण उन्हें आने में परेशानियों का सामना करना पड़ा।