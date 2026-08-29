मोहाली में पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय के पास सड़क 3 साल से बंद, लोग परेशान; मामला पहुंचा हाईकोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। मोहाली के सेक्टर-77 स्थित पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस मुख्यालय एवं आवासीय परिसर के आसपास करीब तीन वर्ष से बंद सार्वजनिक सड़क का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।

मोहाली निवासी 26 वर्षीय कानून के छात्र प्रदीप कुमार ने जनहित याचिका दायर कर सड़क पर सार्वजनिक आवागमन को अधिकतम संभव सीमा तक बहाल करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा आवश्यकताओं और आम जनता की आवाजाही के बीच संतुलन बनाते हुए कम से कम प्रतिबंध वाला वैधानिक इंतजाम किया जाए।

याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सड़क पर नियंत्रित या निर्धारित समय में आवागमन, लेन व्यवस्था, जांच चौकियां, हटाए जा सकने वाले अवरोधक अथवा अन्य तकनीकी रूप से उपयुक्त सुरक्षा उपाय अपनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहनों के लिए परिसर से बाहर निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था करने तथा आवासीय मकानों के सामने और सड़क किनारे होने वाली पार्किंग पर रोक लगाने की मांग की गई है।

याचिका के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह सशस्त्र बल अकादमी की ओर से सेक्टर-78 के टी-प्वाॅइंट तक जाने वाली सार्वजनिक सड़क, जो इंटेलिजेंस प्रतिष्ठान के सामने और उससे सटी हुई है, करीब तीन वर्षों से बैरिकेड लगाकर बंद है। इसके कारण बड़ी मात्रा में यातायात सेक्टर-77 की आंतरिक सी-सड़क पर डायवर्ट हो गया है। यह सड़क गोल्डन बेल्स पब्लिक स्कूल और आवासीय मकानों के नजदीक है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे बार-बार जाम, तेज रफ्तार वाहनों, दुर्घटनाओं, स्कूली बच्चों की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं के आवागमन में बाधा जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। मामले को लेकर पांच अक्टूबर 2023 को पुलिस और प्रशासन को शिकायत दी गई थी। 19 अप्रैल 2025 को भी सड़क बंद रहने और आवासीय मकानों के बाहर सरकारी तथा कर्मचारियों के वाहनों की पार्किंग का मुद्दा उठाया गया। 25 मई 2025 को रेजिडेंट वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय से मुलाकात की थी। रिकॉर्ड पर रखे गए वाट्सऐप जवाब में पुलिस उपाधीक्षक चरणपाल सिंह ने पार्किंग की समस्या स्वीकार करते हुए बताया था कि अधिकांश वाहन महिला पुलिस थाने की जमीन पर खड़े किए जा रहे हैं और सड़क किनारे खड़े कर्मचारियों के वाहनों को हटाने का आश्वासन दिया था।

नगर निगम, एसएएस नगर ने भी 29 मई 2025 को पुलिस महानिदेशक, इंटेलिजेंस/पंजाब पुलिस को पत्र भेजकर परिचालन संबंधी आवश्यकताएं अनुमति दें तो जनहित में सड़क खोलने का अनुरोध किया था। निगम ने माना था कि यातायात सी-सड़क पर जाने से दुर्घटनाएं और स्थानीय निवासियों को परेशानी हो रही है।