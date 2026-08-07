मोहाली में लांडरां-बनूड़ मार्ग पर बड़ा हादसा, ट्रक से टकराई बाइक; बीटेक छात्र की मौत

जागरण संवाददाता, मोहाली। लांडरां-बनूड़ मार्ग पर बुधवार शाम हुए सड़क हादसे में बीटेक के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब उनकी मोटरसाइकिल आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चला रहे छात्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

पुलिस के अनुसार, हादसा शाम करीब 5 बजे बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग पर हुआ। मृतक की पहचान हरस, निवासी सोनीपत (हरियाणा) के रूप में हुई है। वह लांडरां के पास झंझेरी स्थित एक निजी काॅलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था।

हादसे में घायल उसका साथी भी उसी काॅलेज का छात्र है। उसे पहले नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए मोहाली के निजी अस्पताल में रेफर किया गया। डाक्टरों के मुताबिक उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।