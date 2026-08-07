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    मोहाली में लांडरां-बनूड़ मार्ग पर बड़ा हादसा, ट्रक से टकराई बाइक; बीटेक छात्र की मौत

    By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 11:52 AM (GMT+05:30)

    मोहाली के लांडरां-बनूड़ मार्ग पर हुए सड़क हादसे में एक बीटेक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक चाल ...और पढ़ें

    लांडरां-बनूड़ मार्ग पर सड़क हादसे में बीटेक के एक छात्र की मौत और उसका साथी घायल हो गया।

    लांडरां-बनूड़ मार्ग पर सड़क हादसे में बीटेक के एक छात्र की मौत और उसका साथी घायल हो गया।

    HighLights

    1. मोहाली में लांडरां-बनूड़ मार्ग पर हुआ सड़क हादसा।

    2. ट्रक से टकराई बाइक, बीटेक छात्र की मौके पर मौत।

    3. एक अन्य छात्र गंभीर घायल, पुलिस जांच जारी।

    जागरण संवाददाता, मोहाली। लांडरां-बनूड़ मार्ग पर बुधवार शाम हुए सड़क हादसे में बीटेक के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब उनकी मोटरसाइकिल आगे चल रहे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चला रहे छात्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

    पुलिस के अनुसार, हादसा शाम करीब 5 बजे बाबा बंदा सिंह बहादुर मार्ग पर हुआ। मृतक की पहचान हरस, निवासी सोनीपत (हरियाणा) के रूप में हुई है। वह लांडरां के पास झंझेरी स्थित एक निजी काॅलेज में बीटेक की पढ़ाई कर रहा था।

    हादसे में घायल उसका साथी भी उसी काॅलेज का छात्र है। उसे पहले नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए मोहाली के निजी अस्पताल में रेफर किया गया। डाक्टरों के मुताबिक उसकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है।

    पुलिस चौकी इंचार्ज बरमा सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया हैं। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

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