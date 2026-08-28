मोहाली में रक्षाबंधन पर हादसा, तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से बहनों के पास जा रहे इकलौते भाई की मौत

जागरण संवाददाता, मोहाली। रक्षाबंधन के दिन तीन बहनों से राखी बंधवाने की खुशी अधूरी रह गई। गांव मच्छलीकलां निवासी 23 वर्षीय परमप्रीत शुक्रवार सुबह बाइक से घर जा रहा था। बहनें राखी बांधने के लिए इंतजार कर रही थी। इसी दौरान एयरपोर्ट चौक के पास भारतमाला रोड पर उसकी बाइक को अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी।

टक्कर के बाद परमप्रीत सड़क किनारे जा गिरा और डिवाइडर का एंगल सिर में लगने से उसकी मौत हो गई। परमप्रीत अपने माता-पिता का इकलौता बेटा और तीन बहनों का इकलौता भाई था। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। टक्कर मारने वाले वाहन का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

छह महीने से होटल में कर रहा था नौकरी परमप्रीत पेशे से इलेक्ट्रिशियन था। वह पिछले करीब छह महीने से जीरकपुर के एक होटल में काम कर रहा था और वहीं रिश्तेदारी में रह रहा था। शुक्रवार सुबह करीब साढ़े सात बजे ड्यूटी से छुट्टी होने के बाद वह बाइक से अपने गांव मच्छलीकलां स्थित घर के लिए निकला था। इसी दौरान रास्ते में दर्दनाक हादसे में परमप्रीत की दर्दनाक मौत हो गई।

राहगीर ने पुलिस और एंबुलेंस को किया फोन मृतक के दोस्त गुरजीत सिंह ने बताया कि हादसा सुबह के समय हुआ और उस वक्त सड़क पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं था। हादसे के बाद परमप्रीत सड़क किनारे पड़ा रहा। कुछ देर बाद वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने उसे देखा और पुलिस व एंबुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

पिता बुजुर्ग, बेटे पर थी परिवार की जिम्मेदारी गुरजीत सिंह ने बताया कि परमप्रीत के पिता बुजुर्ग हैं और वह बहुत कम काम कर पाते हैं। ऐसे में परिवार की जिम्मेदारी काफी हद तक परमप्रीत के कंधों पर थी। उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी। जवान इकलौते बेटे की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। रक्षाबंधन के दिन बहनों का इकलौता भाई उनसे हमेशा के लिए दूर हो गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।