कहने को करोड़पति पर टैक्स भर नहीं रहे, अब कल से प्रॉपर्टी होगी सील, मोहाली निगम बरतेगा सख्ती

जागरण संवाददाता, मोहाली। नगर निगम ने लंबे समय से बकाया प्राॅपर्टी टैक्स जमा न करने वाले डिफाॅल्टरों की अब संपत्ति सील की जाएगी। डिफॉल्टरों में ज्यादातर करोड़पति हैं और बड़ी व्यावसायिक व औद्योगिक इकाइयों के मालिक हैं। बार-बार नोटिस और पर्याप्त समय देने के बावजूद जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया, उनके खिलाफ अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

नगर निगम आयुक्त परमिंदर पाल सिंह ने बताया कि सीलिंग नोटिस जारी किए जा चुके हैं और डिफाॅल्टरों को तीन दिन की अंतिम मोहलत दी गई है। उन्होंने कहा कि 7 जनवरी बुधवार से बिना किसी अतिरिक्त सूचना के बकायेदारों की संपत्तियां सील कर दी जाएंगी।

ज्वाइंट कमिश्नर जसजीत सिंह ने बताया कि अब तक चार संपत्ति मालिकों ने कार्यालय पहुंचकर अपनी असेसमेंट पूरी करवाई है, जबकि तीन संपत्ति मालिकों ने लगभग 7 लाख रुपये की राशि जमा कराई है। निगम ने इनकी सराहना की है।

साथ ही चेतावनी दी है कि यदि डिफाॅल्टर टैक्स जमा नहीं करते तो संपत्तियों को सील करने के बाद नीलामी जैसी कार्रवाई भी की जाएगी। यह सख्त कदम नगर निगम की आय सुनिश्चित करने और बेहतर शहरी ढांचे व नागरिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।