मोहाली फेज-7 में टूटी सड़क से हर कोई परेशान, निगम अफसर सुन रहे; मजबूर होकर लोग धरने पर बैठे

संवाद सहयोगी, मोहाली। फेज-7 में सड़क बदहाल हो चुकी है। टूटी सड़क के कारण हर कोई परेशान है। शिकायत पर न तो अफसर सुन रहे, ना ही मेयर और निगम कमिश्नर लोगों की समस्या पर ध्यान दे रहे।

मजबूर होकर लोग धरने वीरवार को धरने पर बैठ गए। पार्षद अनुराधा आनंद और दुकानदार भी धरने में शामिल हुए। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने हाथों में तख्तियां पकड़कर नगर निगम से सड़क निर्माण करवाने और क्षेत्र की अन्य समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई।

पार्षद अनुराधा आनंद ने कहा कि पिछले कई महीनों से सड़क की मरम्मत नहीं हुई है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालक हादसों का शिकार हो रहे हैं। हाल ही में एक बाइक सवार गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया था।