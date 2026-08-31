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मोहाली में PCA स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी, 13 सितंबर तक क्रिकेट मैच न देखने की चेतावनी

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Mon, 31 Aug 2026 03:37 PM (IST)

मोहाली स्थित पीसीए स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसमें 13 सितंबर तक मैच न देखने की ...और पढ़ें

मोहाली स्थित पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। (सांकेतिक फोटो)

मोहाली स्थित पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. मोहाली पीसीए स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली।

  2. 13 सितंबर तक क्रिकेट मैच न देखने की चेतावनी दी गई।

  3. धमकी के बाद स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ाई गई, जांच जारी।

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली स्थित पीसीए (पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन) स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा सिविल सचिवालय, पंजाब मुख्यमंत्री आवास और पंजाब विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरी ई-मेल में पीसीए स्टेडियम को भी निशाना बनाया गया है।

ई-मेल में लिखा है कि 13 सितंबर तक स्टेडियम में कोई भी क्रिकेट मैच देखने न जाने की चेतावनी दी गई है। धमकी भरे संदेश में स्टेडियम में आईफोन-एंड्रायड बैटरी बम चलने की बात कही गई है।धमकी के बाद स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की टीमें मौके पर पहुंचकर पूरे परिसर की गहन जांच कर रही हैं। बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वायड की मदद से स्टेडियम के अंदर और आसपास के इलाकों को खंगाला जा रहा है। साथ ही धमकी भरे ईमेल के स्रोत और इसे भेजने वाले की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी गई है।