मोहाली में पार्किंग को लेकर विवाद, युवक पर हमला, बचाव में आए पिता को भी पीटा
मोहाली के भगोमाजरा गांव में पार्किंग को लेकर दो परिवारों में हिंसक झड़प हो गई। एक पड़ोसी द्वारा सड़क पर ट्रक खड़ा करने पर शुरू हुए विवाद में, छह लोगों ने मिलकर पिता और पुत्र पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, मोहाली। गांव भगोमाजरा में शुक्रवार रात दो परिवारों में पार्किंग पर विवाद हो गया। यह विवाद बढ़कर मारमारी पर पहुंच गया। इस दौरान गुस्साए पड़ोसियों ने पिता-पुत्र पर लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया। घायल पिता फिलहाल फेज-6 के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है।
घायल स्वर्ण सिंह ने बताया कि रात क़रीब 11 बजे उसका बेटा गुरविंदर सिंह गाड़ी लेकर घर लौट रहा था। गली में एक पड़ोसी ने ट्रक खड़ा किया हुआ था। गुरविंदर ने ट्रक हटाने को कहा तो पड़ोसी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और झगड़ा बढ़ गया।
झगड़े में छह लोगों ने मिलकर गुरविंदर पर हमला कर दिया। शोर सुनकर स्वर्ण सिंह बीच-बचाव के लिए आए तो उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया। बाप-बेटे को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
स्वर्ण सिंह ने बताया कि लगभग छह महीने पहले भी इसी पार्किंग विवाद को लेकर हमलावरों ने उन पर हमला किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
