मोहाली में पार्किंग को लेकर विवाद, युवक पर हमला, बचाव में आए पिता को भी पीटा

जागरण संवाददाता, मोहाली। गांव भगोमाजरा में शुक्रवार रात दो परिवारों में पार्किंग पर विवाद हो गया। यह विवाद बढ़कर मारमारी पर पहुंच गया। इस दौरान गुस्साए पड़ोसियों ने पिता-पुत्र पर लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया। घायल पिता फिलहाल फेज-6 के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है।



घायल स्वर्ण सिंह ने बताया कि रात क़रीब 11 बजे उसका बेटा गुरविंदर सिंह गाड़ी लेकर घर लौट रहा था। गली में एक पड़ोसी ने ट्रक खड़ा किया हुआ था। गुरविंदर ने ट्रक हटाने को कहा तो पड़ोसी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और झगड़ा बढ़ गया।