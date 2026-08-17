मोहाली की सिग्मा ऑटो सेल के मालिक को आया गुस्सा, चालक को कार से पुल के नीचे फेंका, करनाल में FIR

जागरण संवाददाता, करनाल। मोहाली की सिग्मा ऑटो सेल के मालिक रविंद्र गिल उर्फ परमजोत गिल के खिलाफ करनाल में एफआईआर हुई है। आरोप है कि उन्होंने अपने चालक को गुस्से में कार से पुल से नीचे फेंक दिया। घटना जीटी रोड पर सेक्टर 4 के फ्लाईओवर पर हुई, जिसमें कार चालक की टांग टूट गई।

पुलिस को दी शिकायत में झज्जर के जटवेड़ा गांव निवासी अग्निवेश ने बताया कि वह कार सेल-परचेज का काम करता है। वह मोहाली में रविंद्र गिल उर्फ परमजोत गिल की सिग्मा ऑटो सेल में चालक के तौर पर काम करता है।