मोहाली की सिग्मा ऑटो सेल के मालिक को आया गुस्सा, चालक को कार से पुल के नीचे फेंका, करनाल में FIR
मोहाली की सिग्मा ऑटो सेल के मालिक रविंद्र गिल उर्फ परमजोत गिल के खिलाफ करनाल में एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि उन्होंने गुस्से में अपने चालक कार से पुल के नीचे फेंक दिया।
HighLights
घटना जीटी रोड पर सेक्टर 4 के फ्लाईओवर पर घटना।
झज्जर के जटवेड़ा गांव का रहने वाला है कार चालक।
घटना के बाद लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, टांग टूटी।
जागरण संवाददाता, करनाल। मोहाली की सिग्मा ऑटो सेल के मालिक रविंद्र गिल उर्फ परमजोत गिल के खिलाफ करनाल में एफआईआर हुई है। आरोप है कि उन्होंने अपने चालक को गुस्से में कार से पुल से नीचे फेंक दिया। घटना जीटी रोड पर सेक्टर 4 के फ्लाईओवर पर हुई, जिसमें कार चालक की टांग टूट गई।
पुलिस को दी शिकायत में झज्जर के जटवेड़ा गांव निवासी अग्निवेश ने बताया कि वह कार सेल-परचेज का काम करता है। वह मोहाली में रविंद्र गिल उर्फ परमजोत गिल की सिग्मा ऑटो सेल में चालक के तौर पर काम करता है।
अग्निवेश के अनुसार 9 अगस्त को रात करीब 11:30 बजे वे करनाल पहुंचे। इस दौरान रविंद्र गिल उसके साथ गाली-गलौज करने लगा और थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। रविंद्र उस समय कार चला रहा था।
करनाल हाईवे पर रविंद्र गिल ने कार रोक दी। इसके बाद उसे कार से नीचे खींच लिया और जान से मारने की नीयत से हाइवे से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरने से उसकी टांग टूट गई।
इसके बाद आस पास के लोगों ने उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल करनाल में भर्ती कराया। पुलिस जांच अधिकारी एसआई राजबीर ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।