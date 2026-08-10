मोहाली के मेयर का राजनीति से खेल तक बढ़ा दायरा, शहर के नाम से जुड़ी टी-20 टीम के मालिकों में हुए शामिल

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली के मेयर सरबजीत सिंह समाना को यूथ आइकन माना जाता है। विधायक कुलवंत सिंह की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए छोटी उम्र में मेयर बनकर चर्चा में आए थे और अब खेल जगत में एंट्री कर फिर सुर्खियों में आ गए हैं।

उन्होंने शेर ए पंजाब टी-20 लीग के आगामी संस्करण के साथ खेल जगत में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वे मोहाली किंग्स टीम के मालिकों में शामिल हैं। खास बात यह है कि जिस शहर का वह बतौर मेयर प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी शहर के नाम पर बनी टी-20 टीम के मालिकों में भी उनकी भूमिका है। अब मोहाली में उनकी चर्चा नगर निगम और राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ क्रिकेट और खेल के संदर्भ में भी होगी।