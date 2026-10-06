मोहाली में पहले सांप ने डसा, फिर युवक ने सांप को मारा; लिफाफे में डालकर अस्पताल पहुंचा

संवाद सहयोगी, डेराबस्सी (मोहाली)। गांव भांखरपुर के नजदीक एक कॉलोनी में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक को सांप ने पैर पर डस लिया। अचानक हुए हमले से घबराने के बजाय युवक ने हिम्मत दिखाई और डसने वाले सांप को मार डाला। इसके बाद वह मरे हुए सांप को लिफाफे में डालकर परिजनों के साथ डेराबस्सी के सरकारी अस्पताल पहुंच गया।

जानकारी के अनुसार धर्मवीर रात के समय घर के आसपास मौजूद था। इसी दौरान अचानक सांप ने उसके पैर पर डस लिया। घटना का पता चलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। धर्मवीर ने सांप को पकड़कर मार दिया। इसके बाद परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले जाने लगे।

युवक ने डसने वाले सांप को भी लिफाफे में डाल लिया, ताकि डॉक्टरों को सांप की पहचान करने में मदद मिल सके।अस्पताल पहुंचने पर धर्मवीर ने चिकित्सकीय स्टाफ को लिफाफे में रखा मरा हुआ सांप दिखाया तो वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। डॉक्टरों ने बिना समय गंवाए युवक का उपचार शुरू किया और उसकी हालत पर निगरानी रखी।