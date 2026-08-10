मोहाली में दस्तावेजों में गड़बड़ी कर करोड़ों की जमीन हथियाने का आरोप; स्टील कारोबारी धोखाधड़ी में शामिल, पासपोर्ट जब्त करने की मांग

जागरण संवाददाता, मोहाली। मोहाली के सेक्टर 65 में 51 एकड़ जमीन दस्तावेजों में गड़बड़ी कर हथियाने के आरोपित आदर्श गर्ग, परवीन गर्ग और वेद प्रकाश गर्ग अपने फोन ओर कंपनी की वेबसाइट तक बंद कर कर फरार हैं। पंचकूला निवासी आदर्श गर्ग मंडी गोबिंदगढ़ का बाद स्टील कारोबारी है। शिकायतकर्ता ने आरोपितों के पासपोर्ट जब्त करने और लुक आउट नोटिस की भी अपील की है।

शिकायतकर्ता पंचकूला निवासी शिव अग्रवाल ने 51 एकड़ जमीन की बिक्री पर रोक के लिए भी कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। आरोपितों ने धोखे से नई फर्म श्री गणपति लैंड डेवलपर बनाकर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी शुरू कर दी, जबकि बयाना डीएस बिल्डटेक में हुए थे। शिव अग्रवाल ने आरोपितों पर 4.27 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के सौदे में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

शिव अग्रवाल ने आरोप लगाया कि एमओयू की शर्तें पूरी किए बिना डीएस बिल्डटेक में 45 प्रतिशत हिस्सेदारी ट्रांसफर कर ली गई। शिव अग्रवाल ने अपने बयान में कहा है कि 14 मार्च 2022 को हुए एमओयू के तहत उनकी हिस्सेदारी के बदले 4.27 करोड़ रुपये प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाना था, लेकिन आरोप है कि तय शर्तों के अनुसार उन्हें भुगतान नहीं किया गया।

अभी भी फर्म में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी शिव अग्रवाल ने कहा कि वह अभी भी फर्म में 10 प्रतिशत हिस्सेदार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एमओयू, पार्टनरशिप डीड और डिसॉल्यूशन डीड एक ही समय तैयार और हस्ताक्षरित किए गए थे।

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उनका कहना है कि सभी दस्तावेजों को पूरी और अंतिम भुगतान राशि मिलने के बाद ही संबंधित विभागों में इस्तेमाल किया जाना था। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने दस्तावेज हासिल कर उन्हें रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के समक्ष पेश कर दिया और उनकी जानकारी व भुगतान के बिना 45 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने नाम करा ली।