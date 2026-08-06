टाईसिटी में जमीन की सबसे बड़ी धोखाधड़ी, पार्टरनशिप फर्म बनाकर 1000 करोड़ से अधिक की 42 एकड़ हड़पी; तीन पर FIR

जागरण संवाददाता, मोहाली। ट्राईसिटी में जमीन की धोखाधड़ी का सबसे बड़ा मामला सामने आया है। मोहाली के सेक्टर-65 में पार्टनरशिप फर्म बनाकर 42 एकड़ कॉमर्शियल जमीन हथियाने का मामला सामने आया है।

पंचकूला के सेक्टर 6 निवासी निवासी शिव अग्रवाल ने अपने पड़ोसी आदर्श गर्ग एवं सेक्टर 21 निवासी परवीन गर्ग तथा वेद प्रकाश गर्ग के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत मोहाली के सोहाना थाने में दर्ज कराई है। जमीन की कीमत ओपन मार्केट में एक हजार करोड़ से अधिक बताओ जा रही है।

शिव अग्रवाल ने अपनी शिकायत में कहा गई कि उन्होंने अपनी फर्म डीएस बिल्टेक में वेदप्रकाश गर्ग और परवीन गर्ग को 50 प्रतिशत का हिस्सेदार बनाया। उसके बाद मंडी गोबिंदगढ़ में जोगिंद्र ग्रुप के मालिक आदर्श गर्ग को भी 50 प्रतिशत का हिस्सेदार बनाया।

कंपनी की पूरी हिस्सेदारी तीनों के नाम ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन शिव अग्रवाल को एग्रीमेंट के अनुसार तय रकम नहीं दी गई। फर्म पर धोखाधड़ी से कब्जा कर लिया गया। जांच में आया सच सामने मोहली एसएसपी के आदेश के बाद पुलिस ने जांच की तो बड़ी धोखाधड़ी सामने आई। पुलिस ने वेदप्रकाश गर्ग, परवीन गर्ग और आदर्श गर्ग के खिलाफ धारा 406, 420, 465, 468, 471 ओर 120 बी के तहत केस दर्ज कर लिया है। धोखाधड़ी करने वाले तीनों को पुलिस तलाश कर रही है।

पहले विश्वास में लिया पंचकूला सेक्टर 6 निवासी शिव अग्रवाल ने कहा कि उनके पड़ोस में आदर्श गर्ग रहते है जो मंडी गोबिंदगढ़ के बड़े कारोबारी है। उन्होंने डीएस बिल्टेक में पार्टनर बनने को कहा। शिव अग्रवाल ने 2019 में मोहाली सेक्टर 65 में 42 एकड़ जमीन खरीदी थी।

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